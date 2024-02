Comienza la Copa Ciudad de Eduardo Castex – Henrique «Chango» Herrera en La Fortaleza alba

En el estadio La Fortaleza alba se desarrollará este fin de semana la Copa Ciudad de Eduardo Castex – Enrique Leonor Herrera, con la participación de Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear, Deportivo Argentino de Quemú Quemú, Pico Football Club y Racing Club de Eduardo Castex. La competencia servirá a los cuerpos técnicos y futbolistas de preparación para el campeonato de la Liga Pampeana de Fútbol que comenzará en el último fin de semana de este mes.

La competencia permitirá realizar un reconocimiento al ex futbolista Enrique Leonor «Chango» Herrera, quien hizo inferiores en Ferro Carril Oeste de Caballito y llegó a La Pampa -en la década del 70- para jugar en All Boys de Trenel, y después pasó a Racing Club donde estuvo durante décadas vinculado al fútbol albo, ya sea como futbolista, como entrenador, colaborador y/o simpatizante.

Los organizadores confirmaron que hoy, a las 18.30 horas, se enfrentarán El Depo de Quemú Quemú y los verdes de Intendente Alvear; y desde las 20.30 se enfrentarán Racing Club y Pico Football Club.

Los partidos serán en dos tiempos de 40 minutos con 10 minutos de descanso dentro del campo de juego, y en caso de terminar igualados en el tiempo reglamentario, se determinarán los vencedores con una definición por penales.

El domingo se definirán las ubicaciones. Los perdedores de la jornada inicial jugarán -desde las 18.30 horas- por el tercer y cuarto puesto, y seguidamente los equipos vencedores jugarán por el primer y segundo puesto. Todo cerrará con la entrega de premios.

Reglamento.

Desde la entidad alba castense, informaron que los equipos deberán presentar una lista de buena fe con 18 jugadores para cada partido que disputen; y se podrán realizar todos los cambios en tres ventanas. Los Cuerpos Técnicos estarán compuestos por el director técnico, ayudante de campo, preparador físico y entrenador de arqueros.

Además, establecieron que el jugador que perciba doble tarjeta amarilla podrá ser sustituido por uno del banco de relevo; el jugador que reciba tarjeta roja sin informe del árbitro quedará afuera del partido en disputa y podrá jugar el partido siguiente; pero el jugador que reciba tarjeta roja con informe del árbitro no podrá seguir participando de la competencia.

Refuerzos.

En el torneo, una semana antes del inicio de la competencia oficial, los entrenadores podrán observar los refuerzos que sumaron para esta temporada. El ascendido Pico FBC fue uno de los más movió el mercado de pases, e incorporó a Marcos Quiroz, Santiago Góndolo, Nicolás y Esteban Camerlinxck y Emanuel Hermida, entre otros.

El verde de Intendente Alvear incorporó al ex Racing Club y ex All Boys de Santa Rosa, Eric Rodas, y también a Eduardo Acosta, Nicolás Morales (Mendoza) y Pablo Polanco (Córdoba), entre otros.

El otro ascendido, Deportivo Argentino de Quemú Quemú, también sumó incorporaciones, entre quienes se encuentran Germán Jimenes, Lautaro Miño, Marcos Siapzka, José Mangano y Leandro Santos.

El equipo castense también incorporó al arquero Lucas Morán, al delantero Julián Sosa (ex General Belgrano) y regresó el mediocampista Gastón Palma desde All Boys de Santa Rosa.

Comentarios

Comentarios