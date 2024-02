En Castex, la Cospec Ltda advirtió a sus asociados por intentos de estafas telefónicas

La Cospec Ltda alertó que en, las últimas horas, personas desconocidas se comunicaron telefónicamente con asociados donde transmitieron falsos argumentos para intentar cometer estafas. Los estafadores se comunican desde un número privado, dicen que son empleados de la cooperativa y deben realizar un control de los medidores de energía eléctrica, para lo cual les piden a los asociados que ingresen al WhatsApp un código para confirmar el trabajo, así toman posesión del aparato de telefonía móvil para acometer las estafas.

El presidente del Consejo de Administración, Claudio Dall´Asta indicó que este martes “tomamos conocimiento a través de los asociados que personas desconocidas llaman desde un número privado, e indican que los empleados Alexis Castaño, matriculado 83/202 o Marcos Ledesma empleado administrativo de la Cospec Ltda, van a concurrir al domicilio del usuario para hacer un control del medidor de la luz, y posteriormente indican que se va a enviar un código al WhatsApp, que el asociado deberá ingresar para confirmar el trabajo”.

“Nos llama mucho la atención la modalidad utilizada para perpetrar la estafa, porque la persona que se comunica da a conocer dos nombres falsos, de supuestos empleados de la cooperativa, y posteriormente si el asociado ingresa el código que le envían pueden jaquear el teléfono, las cuentas y todos los contactos”, precisó Dall´Asta

ADVERTENCIA

Ante esta situación, la entidad solidaria informa que desde nuestras oficinas no se están realizando las llamadas telefónicas y no estamos haciendo controles de medidores de la luz, además aclaramos que las personas que se mencionan como “supuestos empleados”, no trabajan en la entidad y desconocemos si las identidades son reales o falsas.

Solicitamos a nuestros asociados que no ingresen códigos al número celular, no compartan información personal ni de cuentas bancarias y que ante cualquier duda se dirijan a la sede de la entidad en la calle Estanislao Zeballos 1061, se comuniquen al teléfono 442260, o realicen la denuncia en la Comisaría Departamental de Eduardo Castex.

