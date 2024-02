Liga Pampeana 2024: Cuatro triunfos en la primera fecha

Pico FC, Alvear FC, Ferro Carril Oeste de Realicó y Jorge Newbery de Rancul triunfaron en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol. La competencia norteña comenzó desdoblada en dos jornadas, por la fecha de «los clásicos» de la Copa de la Liga Profesional. RESULTADOS – POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA.

Deportivo Argentino perdió 3 a 0 con Pico FC en Quemú Quemú, con goles de Esteban Camerlinckx, Santiago Góndolo y Antonio Pereyra.

Alvear FC derrotó 2 a 1 a Costa Brava en Intendente Alvear; los goles de los azules fueron marcados por Axel Bertaina y Tobías Barrios, y Ramiro Fredes descontó para los piquenses.

Sportivo Independiente y Juventud Regional de Miguel Cané empataron 2 a 2, con dos conquistas de Martín Abraham para los piquenses, y Augusto Bastida y Alan Cristeff marcaron para los visitantes.

En Realicó, Ferro Carril Oeste derrotó 1 a 0 a All Boys de Trenel, con un tanto de Carlos Jaime, y fue expulsado Alejandro Villegas en el equipo vencedor.

Jorge Newbery de Rancul le ganó 1 a 0 a Racing Club en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, con un tanto de Leonel Álvarez; fueron expulsados Renzo Frank en el primer tiempo, y el visitante Alejandro Videla en el cierre del partido.

Y en el estadio Coloso de Barrio Talleres, Ferro Carril Oeste de General Pico y su homónimo de Intendente Alvear empataron 1 a 1. Los goles fueron marcados por Bautista Bartolomé para los piquenses y Lucas Lucero para los alvearenses.

POSICIONES

Pico FC, Alvear FC, Ferro de Realicó y Jorge Newbery, 3; Juventud Regional, Ferro de Intendente Alvear, Sportivo Independiente y Ferro de General Pico, 1; Costa Brava, All Boys de Trenel, Racing Club y Deportivo Argentino, 0.

PRÓXIMA FECHA

Ferro de General Pico vs Alvear FC; Ferro de Intendente Alvear vs Sportivo Independiente; Juventud Regional vs Ferro de Realicó; All Boys de Trenel vs Racing Club; Jorge Newbery vs Deportivo Argentino y Pico FC vs Costa Brava.

