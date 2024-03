Cein: Las medidas económicas de Milei “han logrado intranquilizarnos la vida”

El intendente Gustavo Cein se manifestó preocupado por el aumento de la demanda social, y consideró que las medidas económicas del presidente Javier Milei “han logrado intranquilizarnos la vida”. También se manifestó sorprendido por el “mensaje violento” del mandatario nacional hacia opositores, gobernadores, artistas y quienes no adhieren a su modelo de gestión.

“Con todas las medidas adoptadas (por el gobierno de Javier Milei) nos han intranquilizado la vida”, destacó el intendente de La Maruja, Gustavo Cein. “El famoso déficit cero provoca cada días más pobres y desde el 10 de diciembre no hay una buena noticia para el pueblo”, se quejó el entrevistado.

Para el intendente de La Maruja la situación social económica actualmente “es preocupante” porque “hay nuevos actores que no llegan a fin de mes con sus salarios y han caído en la pobreza. “La demanda social aumentó, y todavía estamos esperando las facturas de luz y gas donde se habla de aumentos siderales”, resaltó a esta corresponsalía.

“El registro de casi 60 por ciento de pobreza que publicó la UCA, que se acentuó muchísimo en los últimos dos meses, se agravó con una devaluación del 120 % en diciembre y una inflación de 45 % en dos meses. Veníamos preocupados por un 8 por ciento y ahora tenemos que festejar un 25 por ciento” de inflación mensual, agregó.

El intendente de la comuna del noroeste pampeano también se expresó sorprendido porque la sociedad está “naturalizando” los calificativos despectivos que utiliza Milei hacia opositores, gobernadores, artistas y hasta personas con Síndrome de Down. “Los periodistas que tienen la posibilidad de entrevistarlo, no hacen uso de la repregunta y permiten ataques a todos los sectores opositores o que no adhieren a sus políticas”, resaltó.

Evaluó que esos “mensaje muy violentos” profundizarán y acentuarán la grieta, y se refleja en la “crispación” social que actualmente existe en la sociedad.

