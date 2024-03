Liga Pampeana 2024: Jorge Newbery de Rancul es el único puntero del Apertura

Jorge Newbery de Rancul cosechó la segunda victoria consecutiva y es el único líder del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol. Juventud Regional de Miguel Cané, Alvear FC y Ferro de Intendente Alvear lo escoltan. Racing Club de Eduardo Castex sumó la segunda derrota consecutiva en Trenel. RESULTADOS – POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA.

Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear derrotó 1 a 0 a Sportivo Independiente, con una anotación de Eric Soloppi, y fue expulsado Eric Rosas en el equipo vencedor.

En el Coloso de Barrio Talleres, Ferro Carril Oeste de General Pico y Alvear FC empataron sin goles, y fue expulsado Matías Steib en el conjunto alvearense.

En Miguel Cané, Juventud Regional derrotó por la mínima diferencia a Ferro Carril Oeste de Realicó, con una conquista de Gabriel Pérez. La particularidad fue que ambos conjuntos desaprovecharon las canches que tuvieron desde los 12 pasos: Juan Mauri desperdició un penal para los realiquenses y Gabriel Pérez falló en el equipo ganador.

All Boys de Trenel derrotó 3 a 0 a Racing Club de Eduardo Castex, con goles de Juan Martínez, Tomás Soloppi y Alan Bustamante. El equipo castense terminó con un jugador menos por la expulsión de Emiliano Otero.

En Rancul, Jorge Newbery le ganó 3 a 2 a Deportivo Argentino de Quemú Quemú. Para el equipo norteño anotaron Gabriel Rojas, Gastón Argüello Varas y Emilio Sartori, mientras que Leandro Santos y Nicolás Sauro convirtieron para los quemuenses. El equipo perdedor terminó con un jugador menos por la expulsión de Lucas Russo.

Y Pico Fútbol Club perdió 2 a 1 con Costa Brava, con anotaciones de Esteban Camerlinckx para los decanos, y Gabriel Arguello –de penal- y Ramiro Fredes para los costeros. Fueron expulsados Nicolás Camerlinckx en el equipo perdedor, y Roque González, Maximiliano Lara y Matías Pagliaricci vieron el acrílico rojo en el equipo albirrojo.

POSICIONES

Jorge Newbery, 6; Juventud Regional, Alvear FC y Ferro de Intendente Alvear, 4; Ferro de Realicó, All Boys de Trenel, Costa Brava y Pico FC, 3; Ferro de General Pico, 2; Sportivo Independiente, 1; Deportivo Argentino y Racing Club, 0.

PRÓXIMA FECHA

Alvear FC vs Pico FC; Costa Brava vs Jorge Newbery: Deportivo Argentino vs All Boys de Trenel; Racing Club vs Juventud Regional; Ferro de Realicó vs Ferro de Intendente Alvear y Sportivo Independiente vs Ferro de General Pico.

