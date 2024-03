La cifra millonaria que cobró Rihanna por un show privado

Rihanna fue contrata para actuar en la ciudad india de Jamnagar en el casamiento del hijo del hombre más rico de ese país. Por ese show exclusivo para 1.200 personas, la artista cobró 9 millones de dólares.

Mukesh Ambani es el nombre del magnate indio que contrató a la artista y pagó la impactante suma de dinero, a cambio de un show de 90 minutos, en el que la artista interpretó 17 canciones, entre las que estaban “Umbrella”, “Stay” y “Consideration”.

Hace ocho años que la cantante no hace shows, salvo por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl del año pasado. Pero no quiso perder esta oportunidad millonaria, que ya otros artistas también aceptaron. En 2018, Beyoncé cantó en el casamiento de la hija del magnate, mientras que en 2019 Chris Martin y The Chainsmokers estuvieron en la boda del hijo mayor del millonario.

El recital se llevó a cabo en la primera de las tres noches que dura la boda entre Anant Ambani y Radhika Merchant. Al finalizar el show, los novios subieron al escenario para tomarse una foto con el artista y quedarse con el recuerdo de su ídola.

Entre el selecto grupo de invitados se encontraban otros millonarios como: Bill Gates, Mark Zuckerberg y el director ejecutivo de Disney, Bob Iger.

Según Forbes, el patrimonio del novio ronda los u$s 116 billones. Es el presidente y director general de Reliance Industries, que tiene participaciones en telecomunicaciones, petróleo y gas.

