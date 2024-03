La Cospec Ltda dejaría de cobrar “algunas” tasas municipales, dijo Dall’ Asta

El presidente del Consejo de Administración de la Cospec Ltda, Claudio Dall´Asta, confirmó que la dirigencia está analizando reformular el convenio con la municipalidad de Eduardo Castex para dejar de cobrar algunos servicios, y en otros casos evaluar si los continuarán prestando y los cobra directamente la comuna. La crisis económica y el tarifazo en las tasas municipales provocó cuestionamientos de los vecinos, porque los recibos de la entidad solidaria sufrieron una elevada suba. “Estamos reviendo los convenios y lo venimos charlando, porque así lo están planteando los usuarios. Hay algunos (servicios) que operamos y en otros casos somos agentes recaudadores. Tenemos que analizar los servicios que se pueden prestar y el resto determinar si los seguimos cobrando”, reconoció el dirigente cooperativo castense.

Dall Asta explicó que actualmente la Cospec Ltda en sus recibos cobra cinco tasas municipales. Y detalló que los servicios de Alumbrado Público, Cloacas y Alumbrado en Espacios Comunes son servicios municipales que la Cospec Ltda los cobra y los presta; y después están Recolección de Residuos y Reciclado donde la cooperativa solamente es boca recaudadora”. “Estos servicios sufrieron un aumento del 150 % que aprobó el Concejo Deliberante, y nosotros como recibimos la información la tenemos que aplicar en los recibos mensuales de la entidad”, agregó.

-Dall’Asta, en el caso de los servicios que la Cospec no presta y cobra, ¿a la entidad le queda algún porcentaje o ganancia?

-No. Solamente somos agente de recaudación, no nos queda ninguna ganancia. Cobramos y transferimos. A la Cospec Ltda el cobro de las tasas de Recolección de Residuos y el Reciclado no le retribuye ningún ingreso económico.

-O sea que hoy el Consejo de Administración evalúa dejar de cobrar algunas de las tasas municipales…

-Si. Lo estamos evaluando, porque es un reclamo de los usuarios. Hay que rever los convenios. Incluso, en los servicios que brindamos y cobramos, tendremos que ver si los podemos seguir operando, analizaremos si los seguimos prestando y lo cobran quienes tiene la responsabilidad de prestar el servicio.

-Curutchet anunció una tasa de pavimentación, ¿esa tasa estará incluida en el recibo de la Cospec Ltda?

-No. Es imposible. Nunca nos plantearon esa posibilidad, pero no. Estamos pensando en sacar tasas municipales del recibo, así que sería una locura incluir otro servicio municipal. El asociado que se quede tranquilo que en el servicio no se incluirán nuevos servicios municipales y estamos analizando retirar las tasas municipales de servicios que no presta la Cospec Ltda.

COBRABILIDAD Y AUMENTOS

El presidente del Consejo de Administración de la Cospec Ltda admitió que en los últimos meses se registró “una caída en el porcentaje de cobranza”. “Este último mes no lo hemos medido, pero obviamente hay una baja en la cobranza. Cuesta mucho más. La gente tiene buena voluntad de pago, porque hace entregas a cuenta. Siempre se busca la forma para que puedan pagar, pero es real que hay vecinos que no les alcanza para pagar”, reconoció.

-Encima ahora el gobierno nacional dispuso u nuevo aumenta del costo de la energía eléctrica…

-Si. El aumento se aplicará en la próxima facturación. La Administración Provincial de Energía (APE), que es quien regula el precio de la energía eléctrica en La Pampa, ya nos comunicó que Cammesa aumentó un 143 % y los bad ya sea provinciales o locales tendrán un incremento del 60 por ciento. Así que la próxima facturación el asociado seguramente tendrá un descenso de los consumos, se incrementará por los aumentos de las tarifas energéticas.

Comentarios

Comentarios