¿Cómo impactarán los tarifazos en los clubes pampeanos?: «Consultamos en Nación y no tenemos respuestas», dijo Almudevar

El subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudévar, se lamentó ayer por la situación angustiante que están atravesando los clubes de barrio de todo el país, especialmente por el aumento de las tarifas a partir de la quita de los subsidios de parte del Gobierno de Javier Milei, y advirtió que su área a nivel nacional está prácticamente parada, porque no hay interlocutores y ninguna noticia sobre lo que pasará con los programas deportivos.

«Estas instituciones, a las que asisten cientos de miles de chicos, hoy entran en lo que es Ley para este presidente, que es cercenar derechos», resumió Almudévar al referirse a la quita de subsidios a la energía aplicada a los clubes de todo el país, lo que implicará subas de entre el 100 y el 1000 por ciento en las tarifas eléctricas, entre otros aumentos.

«En esta catarata de recortes y de dejar a miles de personas sin empleos, el Deporte no es la excepción. Esta quita de subsidios viene a dar en la línea de flotación de las instituciones, que han visto duplicada y hasta triplicada la tarifa de la luz», se lamentó el subsecretario en una entrevista con Radio Noticias. Y dio un ejemplo de un club tradicional de La Pampa: «Hoy (por ayer) tuvimos una reunión con Atlético Macachín, que es uno de los primeros clubes que nos vino a ver por esta situación, y que recibirá una tarifa de 800 mil pesos, cuando en otros momentos era menos de la mitad».

En ese sentido, reveló que hicieron una consulta en Nación por el tema, pero que no obtuvieron respuestas y que cree que no las habrá, al menos de manera positiva para los clubes. «Nos comunicamos con la Secretaría de Deportes de Nación, al mando de Daniel Scioli, pero como todavía no han puesto subsecretario, sólo hablamos con gente conocida”, dijo.

“Antes la gestión de la quita de subsidios se hacía a través de la Secretaría de Deportes; se buscaba el formulario, los clubes lo enviaban y ese formulario iba al área energética para que se le diera el subsidio. Y hoy lo que nos dicen es que están llegando los pedidos, pero quedan en la Secretaría y no se mueven. Y que están a la espera de la nueva autoridad para ver qué se va a hacer al respecto. Pero creo que ahí mucho no hay por hacer, porque es una metodología de este gobierno la de atacar en los lugares más sensibles que tiene la sociedad, en este caso los clubes de barrio», recordó Almudévar.

Sobre el mismo tema, el subsecretario dijo que el aumento que calculan que sufrirán los clubes pampeanos será de un 125%. «Pero tenemos informes de Capital Federal que en algunos casos es de hasta el 1000%. Entonces se está generando una situación difícil, porque los clubes no cuentan con los fondos para pagar la luz. Por eso estamos viendo los pasos a seguir para ver cómo se puede solucionar esta cuestión», adelantó Almudévar, quien recordó que en la provincia hay unas 130 instituciones deportivas con distintas estructuras. «Están los clubes históricos y grandes, y otros más de barrio, que son los que más lo sufren. Pero afecta a todos, porque la quita de subsidios se le hace a todos y el que más pagaba, más va a pagar ahora», señaló.

Y cerró el tema: «Es una problemática que nos preocupa mucho, pero dentro de las tantas problemáticas que están surgiendo a partir de cercenar todo tipo de derechos. Y la provincia se está haciendo cargo de muchas de ellas, y la palabra del gobernador (Sergio Ziliotto) fue en ese sentido. En este caso vamos a ir recibiendo inquietudes de los clubes y definir cuáles son los pasos a seguir».

Incertidumbre total.

Por otra parte, Almudévar se mostró preocupado por la ausencia de interlocutores a nivel país, lo que genera una total incertidumbre sobre el rumbo a seguir en cuanto a los programas deportivos nacionales que tienen correlación con los provinciales.

«Ayer, después de tres meses de gestión, desde Nación me mandaron un whatsapp para que confirmara el mail, si sigo teniendo el mismo. Y lo que le contesté es que, más que el mail, necesitamos urgente una reunión para tratar temas del Deporte, cómo se ve afectado y qué va a pasar a futuro», confió el funcionario pampeano.

«Siempre que se inicia una gestión, a los diez días nos estamos juntando con la gente de Nación, porque hay muchos programas nuestros que son el correlato de los programas de Nación. Pero ahora va pasando el tiempo y los Juegos Argentinos de Playa ya no se hicieron, los Juegos Evita de Playa no se hicieron, no sabemos qué va a pasar con los Juegos Evita, no sabemos qué va a pasar con las escuelas deportivas nacionales, no sabemos qué va a pasar con el programa Clubes en Obras…», advirtió. «Afortunadamente tenemos un plan provincial que suple y hasta es mejor (el Plan de Infraestructura Deportiva), pero el Clubes en Obra también cumple su función», agregó.

Además, reveló que «Scioli no ha tenido ningún tipo de acercamiento» y que en su diálogo con las provincias, especialmente las patagónicas, coinciden en que es necesario un llamado urgente de Nación para definir el rumbo, «porque en esto se va el deporte de nuestro país. Desde hace muchísimos años viene teniendo un norte, aún con errores, pero sabiendo hacia dónde vamos. Pero ahora no tenemos nada, no hay noticias de nada, nadie habla…»

Y en ese sentido fue contundente al resumir lo que ocurre actualmente a nivel nacional: «Hoy te diría que el deporte de nuestro país está parado, sin rumbo, sin autoridades visibles con las que podamos comunicarnos. Pero no es más que lo que está sucediendo en otras áreas mucho más sensibles, como por ejemplo con los jubilados».

