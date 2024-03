En Castex, denuncian que municipales trabajan en condiciones de «precariedad sanitaria»

Personal de la secretaria de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa recorrieron, acompañados por funcionarios municipales y dirigentes del gremio UPCN, las distintas áreas de la municipalidad de Eduardo Castex para constatar «las situaciones de precariedad sanitaria» que afrontan -en algunos predios- los trabajadores en sus puestos laborales. «Algunos baños se mejoraron, pero acá en el Basurero, en el Parque Mateazzi y en las vías del ferrocarril donde trabajan quienes mantienen los espacios verdes, nunca se hizo nada. El punto más crítico está en el basurero donde hoy los trabajadores no tienen donde ir al baño», destacó el delegado local de UPCN, Erik Kruguer.

Los controles se realizaron la semana pasada, con la presencia de personal de la repartición gubernamental; y fueron acompañados por representantes municipales y por el gremio UPCN estuvieron Juan Del Viso (secretario de Simac) y el delegado local Erik Kruguer. «Venimos trabajando desde 2022 cuando hicimos un relevamiento sobre la situación crítica de salud en el basurero y otras áreas municipales», dijo Kruguer en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz.

«Nunca tuvimos respuestas del compromiso asumido (por las autoridades municipales). En agosto, nuevamente nos reunimos donde indicaron que realizarían las obras, pero tampoco tuvimos respuestas, así que ahora recurrimos a la secretaria de Trabajo», detalló.

«Un compañero -ejemplificó- tuvo neumonía y esta trabajando en el Basurero municipal porque no lo reubicaron, no le dan la indumentaria necesaria para el trabajo que realizan, porque no tienen un barbijo para el humo, no tienen un mameluco para evitar las consecuencias de la contaminación».

Sin diálogo.

El dirigente santarroseño Del Viso indicó que desde el gremio estatal «tenemos una conducta dialoguista», pero las autoridades municipales «no tuvieron en cuenta el dialogo». «La segunda reunión fue el 26 de agosto de 2023, donde asumieron el compromiso de hacer algunas obras, pero hoy vemos que los compañeros son discriminados», aseguró.

«Entendemos que no hay intenciones de cumplir con los compromisos asumidos y no hay voluntad de resolverlos», se quejó el entrevistado.

«La intendenta se comprometió en reubicar a un compañero que tuvo neumonía y está en riesgo de salud permanente, se comprometió en colocar baños químicos y no cumplió y se comprometió en mantener un diálogo que tampoco lo hizo», destacó Del Viso.

Los dirigentes de UPCN anticiparon que enviarán una nota al Concejo Deliberante para solicitar una reunión con los concejales, Enviarán una nota al CD para mantener una reunión con los concejales, para transmitir sus inquietudes e intentar encontrar soluciones conjuntas. «Nosotros no atacamos a la intendenta, queremos mejorar la situación de los trabajadores, porque no pueden estar precarizados en sus condiciones laborales y se están dejando de lado algunas cuestiones humanitarias», concluyó Del Viso.

