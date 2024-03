Éxodo de intendentes en la agrupación de Tierno – Fonseca: Marchisio volvió al PJ

El intendente de Metileo, Carlos Marchisio, quien ganó las últimas elecciones de la mano de boleta de Comunidad Organizada (CO), concretó su regreso al peronismo. El jefe comunal aseguró que el Gobierno Nacional no lo representa y dijo que se trató de una decisión personal y familiar, porque toda su vida fue parte del peronismo.

La agrupación del matrimonio Tierno – Fonseca previamente sufrió el abandono de la intendenta de Catriló, Graciela “Buchy” López, quien decidió volver al PJ; y lo mismo sucedió con el jefe comunal de La Humada, Marcelo Borgna, quien triunfó en los comicios representando a Juntos por el Cambio (JxC) y posteriormente regresó al PJ pampeano.

Ahora Marchisio que ganó las elecciones de mayo pasado y en diciembre asumió la intendencia de Metileo, tras dos períodos de Juan Carlos Pavoni, abandonó a Tierno – Fonseca y regresó al peronismo, porque entendió que no lo representa el Gobierno Nacional, publicó el diario La Arena.

«SOY PERONISTA DE SIEMPRE»

«Soy peronista desde siempre, desde que tengo un año que voy a la Unidad Básica. Yo estaba afiliado, pero por una cuestión interna no tenía espacio y pedí espacio en Comunidad Organizada, donde me lo brindaron”, expresó.

“Hoy fui personalmente y di la cara como corresponde, pero al menos valoraron que uno vaya con la verdad. Lo que más me llevó a tomar la decisión es la convicción. Uno es peronista y estaba incómodo en otro lado. Tengo el recuerdo de los asados familiares en la Unidad Básica. Mi papá colaboró con el peronismo toda la vida, tiene 86 años, él fue presidente de la Unidad Básica, fue concejal e intendente. Otro tema es que no me representa el Gobierno Nacional, me representa la ideología del Gobierno Provincial», agregó.

Marchisio marcó que «como intendente de un pueblo chico» las medidas de Nación «no me favorecen». En el mismo sentido apoyó la postura del gobernador Sergio Ziliotto, de quien dijo que «se planta y defiende el federalismo porque hay ciertas obras muy costosas que si no las hace el Gobierno no va a venir ningún privado a realizarlas. Es ahí donde tiene que estar el Estado presente que tanto remarca».

Demanda Social.

Marchisio dijo que desde la gestión se trata de compensar las medidas de recorte y ajuste que llevó adelante Nación, con diferentes propuestas laborales o de asistencia a las familias más vulnerables.

«Implementamos un sistema de contratos mensuales con su seguro correspondiente y la gente que tiene un trabajo informal o que quiere hacer un peso más porque la plata no alcanza, vienen a trabajar un mes al municipio en la limpieza de la plaza, de los cordones cuneta y esa plata queda en el pueblo. Esa gente va al comercio local y es una manera de retribuirle al comercio porque en estos tres meses logramos que nos revenda al pan de la panadería social. Es una manera de ayudarnos entre todos», señaló.

En el mismo sentido, explicó que la demanda social está contenida por el municipio, con ciertas intervenciones en el caso de las familias más vulnerables. «Estamos actualizando las encuestas de los programas provinciales y ahí aparecen algunos casos donde el municipio tiene que reforzar con alimentos y lo estamos haciendo», marcó.

