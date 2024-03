Alejandro Lerner presentó “Mi Argentina”, la emotiva canción dedicada al país

Alejandro Lerner presentó “Mi Argentina”, una canción nacida de la profunda necesidad del artista de abrazar al pueblo argentino con su música. Fiel a su estilo y compromiso, desde la letra el compositor refleja sin filtros su mirada sobre el momento actual del país y los argentinos, pero sin dejar de alentar a que la esperanza y la fortaleza sean la brújula para el futuro y el gran motor que nos impulse para salir adelante entre todos.

“Aunque no estemos de acuerdo, voy a saludarte con una sonrisa” y “Argentina, decime cómo estás, me lastima cuando te veo llorar. Argentina, no mires hacia atrás que el destino ya nos vendrá a buscar”, dicen fragmentos del emotivo tema musical que presentó Lerner.

Luego de este lanzamiento, Alejandro Lerner vuelve a la ruta con sus grandes éxitos. Esta vez será presentando una nueva propuesta: «Vuelven los lentos tour 2024”, una gira que cuenta con una producción completamente independiente a cargo del artista y su equipo, que recorrerá los teatros más lindos de la Argentina y el mundo.

Cada noche, el compositor argentino más versionado en el mundo invitará al público a volver a disfrutar del amor sin distancias. El músico anunció que comenzará esta gran gira el último fin de semana de marzo en Necochea y Mar del Plata. Luego continuará en Trenque Lauquen, General Pico, Salta y San Salvador de Jujuy.

Durante el 2023, con la Gira Grandes Éxitos el músico recorrió escenarios de Tel Aviv, México, distintas ciudades de España y Colombia, además de los teatros más lindos de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Jujuy, Tucumán y La Pampa.

Además, el cantante y compositor argentino continuó adelantando lo que será su próximo trabajo discográfico. En el pasado mes de diciembre Lerner lanzó junto a El Polaco una versión imperdible “Dentro de mi”, que combina la calidez de la balada y la alegría de la cumbia.

Con una gran recepción del público, en el mes de julio presentó «A tu lado», canción con la que vuelve a adentrarse en la balada romántica, género que tanto lo caracteriza. Esta hermosa canción está dedicada al amor universal, y es un homenaje a su gran amigo y maestro Armando Manzanero. Las cientos de miles de visualizaciones que ha tenido en poco tiempo ambas canciones, que se encuentra en el canal de YouTube del artista, muestran la gran aceptación que recibieron del público.

