El «panadero solidario» donó pelotas para las formativas de los clubes de Castex

El «panadero solidario» castense Marcos Carballo donó 40 pelotas de fútbol para las divisiones inferiores de Racing Club, el Club Estudiantil y la Asociación Barrio Calandri de Eduardo Castex. «Cada institución trabaja mucho con los chicos y el material de trabajo es lo principal en las inferiores. Hay más de 100 chicos en cada institución y está bueno que tengan pelotas nuevas porque es una motivación para que entrenen», destacó Carballo.

La entrega se concretó en los estadios de los dos clubes históricos castenses, donde el panadero entregó 15 pelotas a cada institución; en tanto que las restantes 10 serán entregadas a la Asociación Barrio Calandri, que trabaja con inferiores y que esta temporada se sumará también a las competencias de la Liga Municipal de Fútbol.

La panadería «El Nieto de Don Francisco» realiza acciones solidarias y el compromiso con la situación social actual lo motivó para bajar los precios para los jubilados y pensionados, a tal punto que actualmente vende el kilo a 1.000 pesos para los adultos mayores.

Carballo, ex rugbier, aclaró que esta iniciativa surgió en el seno de su familia, y no tiene ningún tinte político. Y reflexionó que «lo principal en cada institución es el semillero, porque sin inferiores no hay nada, y cada profesor trata de inculcar el deporte y los buenos valores a los niños».

Alegría.

Durante la entrega, los chicos de las inferiores, con las camisetas de los clubes castenses, rápidamente tomaron los balones y comenzaron a dominarlos y a hacerse pases, mientras los profesores dialogaban con Carballo.

El arquero Osvaldo Yori, entrenador de las formativas del Club Estudiantil, destacó que «recibir estas ayudas para el club es muy importante» en todo sentido. «Nos pone muy contentos -continuó-, porque todo lo que son materiales para la práctica deportiva hoy son muy costosos, más porque en los clubes del pueblo se hace todo a pulmón, más allá que ambas entidades tienen gente que trabaja mucho». Y agregó: «Esto ayuda y empuja para seguir adelante con los proyectos deportivos».

Por su parte, en Racing Club el entrenador Sebastián Sánchez resaltó que «todo lo que sea colaboración es muy importante y más en estas épocas tan difíciles». Y resaltó: «Los nenes lo van a disfrutar muchísimo».

Pan para jubilados.

El titular de la panadería «El Nieto de Don Francisco» confirmó que, pese a las subas de los insumos, continuará comercializando «el pan a 1.000 pesos para los jubilados». Destacó que esta promoción, para «aportar un granito de arena en tiempos difíciles», fue «muy bien recibida» por los jubilados y pensionados de la localidad. «Van a pedir el pan de los jubilados, pero siempre les digo que el pan es el mismo para todos y tiene un precio especial para los jubilados», explicó Carballo. «Considero que cuando colaborás, siempre vuelve lo que aportas para mejorar la sociedad», concluyó.

