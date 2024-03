Liga Pampeana 2024: Alvear FC es el único puntero del Torneo Apertura

Alvear FC empató en General Pico en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol, y quedó como único líder. Los resultados emparejaron la tabla de posiciones, y hay diez equipos separados solamente por tres unidades. RESULTADOS – POSICIONES Y PROXIMA FECHA.

En el cierre de la fecha, Sportivo Independiente empató 1 a 1 con el líder Alvear FC en el estadio Roberto Petit de Merville, con goles de Martín Abraham para los rojos y Gonzalo Arriola para los alvearenses.

Ferro de Intendente Alvear perdió 2 a 0 con Racing Club de Eduardo Castex, y los goles castenses fueron marcados por el delantero Julián Sosa.

Ferro de General Pico perdió 2 a 0 con su homónimo de Realicó en el estadio Coloso de Barrio Talleres, con anotaciones de René Meyreles Monaiser y Juan Mauri, y el equipo piquense terminó con un jugador menos por la expulsión de Alejo Morales.

En Miguel Cané, Juventud Regional derrotó 3 a 2 a Deportivo Argentino de Quemú Quemú, con goles de Joaquín Taborda, Franco Vázquez y Killian Dohnke para los locales, y Andrés Santos y Bautista González anotaron para los quemuenses.

All Boys de Trenel y Costa Brava empataron en un gol por bando, con anotaciones de Brian Montero para los trenelenses y Ramiro Fredes para los piquenses. En el equipo costero fueron expulsado Lautaro Ibarra.

En Rancul, Jorge Newbery derrotó 1 a 0 a Pico FC, con una conquista de Agustín García.

POSICIONES

Alvear FC, 8; Costa Brava, Ferro de Intendente Alvear y Juventud Regional, 7; Pico FC, Jorge Newbery, Ferro de Realicó y Racing Club, 6; All Boys de Trenel y Ferro de General Pico, 5; Sportivo Independiente, 2; y Deportivo Argentino, 1.

PRÓXIMA FECHA

Alvear FC vs Jorge Newbery: Pico FC vs All Boys de Trenel; Costa Brava vs Juventud Regional; Deportivo Argentino vs Ferro de Intendente Alvear; Racing Club vs Ferro de General Pico y Ferro de Realicó vs Sportivo Independiente.

