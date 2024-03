Un futbolista le pidió casamiento a su novio en el estadio de su club

Joshua Cavallo, futbolista australiano, le pidió casamiento a su novio en el estadio de su club, Adelaida United, y se volvió viral en las redes.

El joven de 24 años es el primer futbolista profesional en contar que es homosexual. Esta vez, decidió compartir en sus redes la propuesta de casamiento.

“Próximamente marido y marido”, escribió Cavallo en la publicación de Instagram, junto a algunas fotos de la propuesta.

“Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida de forma auténtica. Fue correcto compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo”, agregó el futbolista.

En octubre de 2021, el jugador dijo sentirse “liberado” luego de confesar su homosexualidad a través de un vídeo que fue aplaudido y apoyado por compañeros y estrellas del deporte.

Comentarios

Comentarios