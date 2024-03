Tarifazo energético: «Esta suba nos continuará perjudicando», dijo el gerente de la CEW

El gerente de la Cooperativa de Electricidad de Winifreda (CEW), Hernán Camps, analizó que las cooperativas afrontan una problemática «muy compleja» porque el nuevo cuadro tarifario tendrá «subas desmesuradas» pero «la parte que se va a Nación es muy importante y lo que le queda a las cooperativas es cada vez menor».

«Esta suba de tarifas a las cooperativas nos continuará perjudicando porque sabemos que afrontaremos morosidad e incluso tendremos que adecuarnos a planes de pagos», expresó Camps en una comunicación telefónica con Radio DON de esta localidad.

La Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco) mantuvo una reunión -el martes- con el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, para analizar el conflictivo panorama que se avecina. Actualmente las entidades solidarias están facturando los consumos de febrero, y las boletas tendrán una estrepitosa suba por el feroz incremento de tarifas, la quita de subsidios y el aumento de los mayores consumos estacionales.

Para Camps, la problemática del tarifazo de energía eléctrica se genera por la «desregulación y las desmesuradas subas del costo en las tarifas del aumento en la compra de la energía». «Ahí el impacto es muy importante», resaltó.

-Camps, ¿qué porcentaje de aumento tendrán las boletas de luz que recibirán los usuarios en marzo?

-No impacta en todos los niveles en los mismos porcentajes, porque los residenciales tendrán una suba de entre el 38 y 50 por ciento; y después los industriales, comerciales, asociaciones civiles y asociaciones intermedias tendrán aumentos de hasta el 150 por ciento. Ese aumento tendrá mayor impacto por la extensa ola de calor que tuvimos este verano que elevó los niveles de consumos a niveles históricos. En este mes, entre los jubilados el impacto no será tan alto porque aun se mantiene el subsidio, y tendrán aumentos entre el 35 y 43 por ciento, pero los salarios no tuvieron una actualización acorde a los niveles de inflación.

«Gravedad inusitada».

«La situación es de una gravedad inusitada porque nosotros vamos facturando a dos periodos vencidos, pero las cooperativas que ya facturaron nos transmitieron que clubes de pueblos pagarán 600 mil pesos de luz, y eso es una locura», dijo Camps.

«No sabemos si esta es una foto o es el inicio de una película, porque si es una cuestión puntual se puede amortiguar entre la cooperativa y los dirigentes con un plan de pagos. Pero acá el problema es que los aumentos continuarán con proporciones muy abultadas, donde esos costos afectarán a las instituciones deportivas, a los Centros de Jubilados, las Bibliotecas y otras instituciones civiles», expresó el gerente de la cooperativa winifredense.

-Camps, el tarifazo complicará a los asociados y las cooperativas y beneficiará solamente a las generadoras y transportadoras.

-Las cooperativas están afrontando complicaciones enormes, porque nosotros realmente necesitamos actualización de tarifas para funcionar, porque los costos de funcionamiento tuvieron una suba exponencial. Pero, esta suba de tarifas nos afecta muchísimo, porque sabemos que afrontaremos morosidad, tendremos que adecuarnos a planes de pagos. Y el tema tarifario tiene un atraso notorio para atender el servicio. El desbalanceo de las tarifas desproporcionadas es muy significativa, porque la parte que se va a Nación es muy importante y lo que queda en la cooperativa es cada vez menor. Así que el gran desafío será que esto no afecte en la prestación de los servicios.

-O sea que está situación solamente generará una situación muy compleja en las comunidades.

-Las subas de tarifas deben ser equilibradas, porque estas subas abruptas desequilibran las economías de las cooperativas y de las familias y estas subas abruptas no mejoran la situación de las cooperativas sino todo lo contrario, porque esto solamente beneficia a la generación y transporte de la energía, y las cooperativa reciben una proporción muy ínfima.

Comentarios

Comentarios