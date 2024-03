En La Pampa confirmaron 73 contagios de Dengue

El ministerio de Salud confirmó que, en el cierre de la undécima semana epidemiológica, se confirmaron 73 casos de Dengue en La Pampa.

De los 73 casos confirmados 41 son importados, (presentan antecedente de viaje a otras provincias), a los que se suman 32 casos autóctonos. Estos últimos no presentan antecedente de viaje a otras provincias y se encuentran distribuidos en las localidades de Santa Rosa, General Pico, General Acha, Macachín, Vertiz, Speluzzi.

Distribución por localidad de los casos confirmados:

-Santa Rosa 12 (7 de esos casos no presenta antecedente de viaje)

-General Pico 30 (21 de ellos no presentan antecedente de viaje a provincias con circulación viral)

-Ingeniero Luiggi 3.

-Catriló 2.

-Lonquimay 1.

-Toay 5.

-Realicó 1.

-General Acha 4 (1 de ellos no presenta antecedente de viaje)

-Eduardo Castex 2.

-Intendente Alvear 2.

-Victorica 1.

-Embajador Martini 2.

-Macachín 2 (1 de esos casos no presenta antecedente de viaje a provincias con circulación viral)

-Vertiz 1 (sin antecedente de viaje)

-Alta Italia 1.

-Speluzzi 1 (no presenta antecedente de viaje)

-Trenel 1

-Anguil 1

-General Campos 1

CASOS SOSPECHOSOS

Desde la Dirección de Epidemiología se trabaja en la investigación de casos notificados en diferentes localidades del territorio provincial los cuales permanecen en estudio aguardando resultados. No obstante las acciones de bloqueo se realizan frente a la sospecha.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Se solicita a la comunidad extremar medidas de prevención para evitar que el ciclo de vida del mosquito se complete se recomienda:

-Desechar objetos que estén al aire libre y en los que se pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos, juguetes, etc.).

-Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, frascos, tachos, cacharros y macetas, entre otros.).

-Limpiar bebederos y renovar periódicamente el agua para las mascotas

-Limpiar canaletas que acumulan hojas y tierra así el agua circula y no se acumula.

-Cortar el césped o los pastizales, así se evita parte del ciclo y refugio de los mosquitos

-Tapar tanques, barriles o cisternas que acumulen agua, incluso se puede usar tela mosquitera

-Colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas.

-Vaciar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

-Usar repelente en la piel expuesta, renovándolo según lo indique el producto. En los niños debe ser aplicado por un adulto y no debe usarse en menores de 2 meses.

-Ponerse ropa (preferiblemente de colores claros) que cubra al máximo el cuerpo.

-Elegir lugares con presencia de mosquiteros. Colocar tules en cunas y cochecitos

-Utilizar tabletas repelentes en las habitaciones.

-Si presenta síntomas como fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, sarpullido en la piel se debe consultar precozmente en el centro de salud sin automedicarse.

