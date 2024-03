Adorni pide «donaciones» para jugar al Age of Empires

Manuel Adorni transmitió por streaming mientras jugaba al Age of Empires IV y le pidió a sus seguidores que manden «cafecitos», es decir donaciones de dinero.

El vocero presidencial volvió el sábado por la noche a su hobbie de los videojuegos y esta vez eligió transmitirlo, algo que solía hacer antes de su llegada a la función pública.

Lo llamativo de la transmisión es que Adorni añadió un link para que le manden «donaciones» a través de la plataforma Cafecito. El «café» cuesta $100 y desde el sábado recibió más de 30.

El pedido de donaciones a través de Cafecito era algo que habitualmente hacía Adorni antes de ser funcionario, por lo que probablemente se haya olvidado de sacar el link. Es que ahora, por Ley de Ética Pública, no puede recibir de obsequios o donaciones.

«Estimados, en el video donde estoy jugado ‘Age of Empires IV’ a través de la plataforma Twitch figura una cuenta mía de ‘cafecito’ que sirve para hacer aportes voluntarios: esa transmisión tiene más de un año, no es actual. En aquel momento el dinero recaudado se utilizaba (por decisión mía) para hacer diferentes campañas solidarias para poder ayudar a chicos que lo necesitaban por diferentes razones. Por error o desconocimiento de esto, algunos desde que se ha vuelto a viralizar el antiguo video han aportado de buena fe en esa cuenta en las últimas horas: ya he procedido a devolver todos los depósitos y además para evitar nuevas confusiones he dado de baja la cuenta en cuestión», dijo Adorni luego de que se revelara la situación comprometida.

La transmisión de Adorni también generó polémica porque comparó a los personajes del juego con los piqueteros que cortan la 9 de julio. «Tendríamos que ir a reprimir y hacerlos mierda», dijo.

Comentarios

Comentarios