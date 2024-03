Carlos Gaccio: A Milei «no le importa que la gente se cague de hambre y las empresas se fundan»

«Este no es un gobierno de políticos, es un gobierno de técnicos que tiene un objetivo: que no haya déficit fiscal. No le importa mucho que la gente se cague de hambre y que las empresas se fundan», analizó el director del Banco de La Pampa (BLP), Carlos Gaccio.

«La gente no convalida estos intereses ni los precios de las cosas, porque en el BLP hace 8 ó 9 semanas que nadie toma un crédito, y me parece acertado porque que no se metan en problemas», expresó el también productor conhelense.

El entrevistado trazó un paralelismo entre el gobierno de Javier Milei y la política económica de la década del 90. «Con estas políticas hay que tener cuidado porque es muy similar a lo que pasó en la década del 90, donde no nos olvidemos que quedaron 200 mil productores en el camino», expresó.

«A mí las políticas de los 90 me marcaron muy fuerte y mirando este panorama se vienen a la memoria muchas cosas tristes. Hoy hay que resistir tomando medidas para prepararnos para tiempos mejores donde podamos invertir y crecer», expresó.

El propietario de la cabaña El Amanecer señaló que actualmente «los productores están cautelosos para invertir», y consideró que esto «es acertado» para evitar «problemas futuros».

«Tengo el rol de ser director del BLP pero también tengo que cuidar el bolsillo del cliente. A mucha gente le digo que si tiró con una monotolva hasta ahora, que no la cambie y espere que se aclare, que los precios relativos se acomoden y después sí hacer la inversión. Cuando las cosas se aclaren seré el primero en ofrecerle un crédito que es beneficioso», planteó. Y ejemplificó: «Muchas cosas tienen que bajar de precio, porque las maquinarias agrícolas están trabajando con un dólar de $ 1.500 ó $ 1.600».

– Gaccio, con este modelo económico solamente ganó plata el sector financiero.

– El sector financiero en el anterior gobierno también fue muy beneficiado. Los bancos prestan un servicio y son una industria que gana prestando dinero. En Argentina, la patria financiera siempre tuvo un amplio dominio sobre la producción. Hay períodos donde se le pudo ganar a los intereses y periodos que no. Pero, miramos las carpetas en el BLP y hace ocho o nueve semanas que nadie pide créditos, son todas calificaciones. La gente no convalida estos intereses y los precios de las cosas. Los precios se tendrán que acomodar. Lamentablemente el empleado está sufriendo muchísimo, porque algunas cosas básicas se elevaron por encima de los márgenes por las dudas. Tenemos que darle una lección al que pone los precios excesivos, y para vender tendrán que bajar los precios.

-El viernes en una financiera del microcentro porteño había 45 personas para vender dólares, relató un periodista porteño. La gente se está gastando los ahorros y se está desprendiendo de los dólares.

-Exacto. No solamente el pequeño ahorrista, sino también las empresas están vendiendo dólares para cubrir sus costos. Cuando las ventas disminuyen, los costos fijos se tienen que cubrir y están vendiendo los dólares. Por eso se está manteniendo el precio del dólar, porque sino ya hubiera explotado. La gente se está desprendiendo de sus ahorros. La gente no va a comprar, va a vender.

-¿En el BLP también se está percibiendo esta realidad?

-El BLP está disminuyendo el movimiento…no hay demanda de dólar, hay tranquilidad en ese aspecto. No hay una gran demanda de dólares.

-¿Qué opinión le genera que Milei desde que asumió no haya hecho mención a la producción y el empleo?

-Este gobierno tiene un objetivo: que no haya déficit fiscal. No le importa mucho que la gente se cague de hambre, que las empresas se fundan, por eso son momentos de mucha cautela, los empresarios no tienen que empeñarse en forma desmedida, y la gente gastar lo esencial y suspender todo lo superfluo. Esperar y no meterse en problemas. Este no es un gobierno de políticos, es un gobierno de técnicos que tiene un solo objetivo.

