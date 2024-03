Mirta Legrand teme expresarse porque desde el gobierno «toman represalias»

Mirtha Legrand tildó de ridícula la actitud de Javier Milei, luego de que el mandatario compartiera en sus redes sociales una publicación donde decía que, tras las críticas de »La Chiqui» sobre el intento de cierre del INCAA y el cine Gaumont, ella debería comprarlo.

Legrand había cuestionado el sábado, en su programa de televisión, sobre este intento de cierre por parte del Gobierno, además de apuntar contra Javier Milei por la política económica de precios y el aumento del costo de vida desde que asumió.

Las críticas llegaron rápidamente a Javier Milei, quien no tardó en reaccionar: en la red social X, el Presidente republicó un posteo del periodista y politólogo Julio Burdman.

“Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine Gaumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”, expuso Burdman, mensaje con la particular propuesta que fue aceptada y replicada desde su cuenta por el presidente de Argentina.

Las declaraciones de Mirtha Legrand tras el reposteo de Milei

Mediante una entrevista telefónica con Diego Pérez en el Canal de la Ciudad el lunes, la actriz y conductora volvió a referirse a Milei tras los movimientos en las redes sociales: »No corresponde. Fue una opinión simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo, ridículo. Te da cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al gobierno no le gusta mucho, o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable. No dije nada malo».

Además, fue consultada sobre si fuera a contar que “siempre viajó bien en Aerolíneas Argentinas” le dirían “bueno, comprala, Mirtha”, a lo que respondió: »Seguro, es ridículo». Y también reconoció: »Me sorprendí mucho cuando reaccionaron así, no sé si fue gente a favor o en contra del gobierno». Yo en este gobierno no quiero estar en contra, porque toman represalias y es desagradable», sentenció.

Qué había dicho Mirtha Legrand en su programa

La discusión en el programa giró en torno a las medidas de ajuste en el INCAA y las críticas al Gobierno de Javier Milei por su presunto desinterés en la industria cinematográfica nacional.

Durante su programa televisivo «La noche de Mirtha», Legrand exteriorizó su preocupación por el futuro del cine, instando a la comunidad artística a unirse para evitar su clausura.

«Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre», remarcó la conductora.

En su comentario, la Chiqui destacó la importancia de preservar este patrimonio cultural y elogió las condiciones actuales del cine Gaumont, calificándolo como «espléndido» y «en muy buenas condiciones».

«¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine (INCAA) también. Es terrible», sostuvo la actriz y conductora, que el mes pasado cumplió 97 años.

«Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito», justificó la conductora.

También se pronunció en contra de los ajustes

La diva además se refirió a la visión que considera que tiene el Gobierno de Javier Milei sobre el arte en general y el cine de manera particular. “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”, expresó.

«Ha quedado mucha gente sin trabajo. La vida no se puede vivir ya por el precio de los alimentos», agregó Legrand, en relación a la situación económica.

La actriz Catherine Fulop y el actor Gabriel «Puma» Goity respaldaron la postura de Legrand, con este último calificando cualquier intento de cierre como «una salvajada y una barbaridad».

Sin embargo, el periodista Ceferino Reato planteó un análisis más amplio, señalando tensiones históricas entre el Gobierno y el sector artístico, mientras abogaba por un enfoque más moderado en las políticas culturales.

