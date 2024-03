Viajó a España para casarse con Luis Miguel y cuando llegó se enteró que la estafaron

En este mundo ya nada sorprende y menos cuando se trata del momento de estafar a una persona, pero hay veces que la gente cae de manera muy inocente en trampas que son más que claras.

Este es el caso de una mujer que creyó haber hablado durante un año con Luis Miguel y terminó dándole a una persona, que creyó ser el cantante mexicano, alrededor de 10 mil dólares en ese tiempo.

Luis Miguel: el falso casamiento

“Tonterías he cometido a miles. La gente no puede comprender cómo caí en esto. Yo lo veía venir pero no quería escuchar”, contó Sandy Somarriba, la mujer de 73 años estafada por el falso Luis Miguel, según publica el diario La Voz de Galicia.

Sandy legó al aeropuerto de Barajas con la ilusión de la novia que va al altar, pensaba que se iba a casar con Luis Miguel, es que llevaba un año intercambiando mensajes e imágenes en Whatsapp y el chat de Google.

Claro, pero cuando llegó a España no estaba Luis Miguel, ni su chofer.

“A mí me gusta Luis Miguel y su música. En Facebook me salió un mensaje con su foto que decía: ¿quieres chatear conmigo? Y yo empecé”, recordó.

Los engaños eran diversos. Desde pagar la aduana de una caja inexistente hasta adelantarle el dinero de un cheque falso que él depositó en la cuenta de ella.

Muy pronto pasaron de las conversaciones entre una admiradora y su ídolo al enamoramiento, al erotismo, al matrimonio. Supuestamente. Una transformación fraguada en miles y miles de palabras de chat y fotografías. Él incluso le enviaba su miembro viril en erección, recuerda ella, nacida en Nicaragua y establecida en Estados Unidos.

“Me escribió cosas que me llegaban al corazón. Una vez me dijo que el universo se había confabulado para que nos encontráramos”, apuntó Sandy.

“Todo el mundo tiene el deseo de que lo amen. Suena un poco estúpido porque él es un cantante muy famoso. Pero pasa. Matt Damon se casó con una persona completamente desconocida”, reflexionó.

En febrero Sandy decidió viajar a España al encuentro del Luis Miguel falso: “¿Tú estarías dispuesta a venirte a España para estar conmigo? Y yo le dije que sí. Me dijo que tenía todo listo para casarnos”.

La denuncia en España

En España, Sandy hizo la denuncia a la Policía Nacional en la terminal 4 y pidió ayuda a los servicios sociales hasta que un antiguo jefe le compró el billete de avión de regreso, el miércoles de esta semana.

