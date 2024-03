Villarruel explosiva: Criticó la postulación de Lijo y dijo que los senadores «no ganan bien»

Victoria Villarruel dio una entrevista explosiva en la que cuestionó la postulación de Ariel Lijo para la Corte, defendió el aumento de sueldos del Senado que le hizo retrotraer Javier Milei y no descartó ser presidenta.

En su primera entrevista como vicepresidenta, con Jonathan Viale en TN, Villarruel dijo «Montoneros mató a Rucci y Lijo facilitó que la causa quede en un limbo eterno». De este modo cuestionó al candidato que quiere Milei para el Máximo Tribunal. «Me enteré por los medios», reconoció.

«Esto no es un reinado», dijo cuando habló del aumento de las dietas que debió suspender. «Si no reciben un salario para la importantísima tarea que les delegamos, solo van a poder ser legisladores los ricos», dijo.

La vice de Milei dijo que la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a un civil. «Y el narco es un civil», dijo en referencia a la medida que anunciaron en las últimas horas Luis Petri y Patricia Bullrich para combatir el narco en Rosario.

En ese sentido aprovechó para recordar que no le dejaron controlar los ministerios de Seguridad y Defensa pese a que había trabajado «varios meses» antes de asumir la vicepresidencia. «Lo que iba a hacer era está encima de esas temáticas, el presidente decidió que no y yo lo respeto. Obviamente no me agradó», dijo.

Además le pegó a José Luis Espert, la flamante incorporación del bloque libertario en Diputados.»Hay que pagar los impuestos», dijo y explicó que como funcionario no se puede hablar de rebelión fiscal, en referencia a la propuesta de Espert sobre los impuestos bonaerenses que apoyó el propio Milei.

«Espert si no sabés para qué opinas», dijo cuando le preguntaron por las declaraciones del diputado cuando dijo que no sabía si Villaruel estaba desestabilizando al Gobierno al convocar a la sesión que significó la caída del DNU en el Senado.

Cuando le preguntaron por el anticipo exclusivo de LPO sobre la designación de toda la familia de la senadora Vilma Bedia, Villarruel dijo Milei puso a su hermana en el Ejecutivo. «Pobre jamoncito», dijo sobre el presidente porque está en el medio de ella y Karina.

También dijo que desayunó este jueves con el presidente en Casa Rosada. «Me estaba esperando con unas galletitas tipo express y le dije ‘qué bodrio esto’, tráeme unas medialunas», reveló.

