Elton John y Bernie Taupin recibieron el Premio Gershwin

El músico Elton John y el letrista Bernie Taupin fueron honrados con el prestigioso Premio Gershwin a la Canción Popular de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por un legado musical en armonía con su filantropía, especialmente con la Fundación Elton John contra el sida.

“Si tienes éxito, tienes que retribuir. Ese era mi mantra en 1980, cuando comencé a estar sobrio, y ha sido mi mantra desde entonces”, dijo Elton John a The Associated Press.

Acompañado por Taupin y vestido con un resplandeciente traje rosa, John, que celebra su 76 cumpleaños el 25 de marzo, también dio su punto de vista sobre el atractivo perdurable de su música.

“Las canciones perduran porque cubren diferentes territorios. Philadelphia Freedom no es como Burn Down the Mission, y Daniel no es como Saturday Night’s Alright for Fighting», expresó el cantante. Taupin agregó: “Nuestra paleta está llena de color”.

El entretenimiento de la noche fue una variedad de estilos musicales interpretada por artistas de renombre que incluyó a Garth Brooks, Charlie Puth, Brandi Carlile, Joni Mitchell, Annie Lennox y el anfitrión Billy Porter. Una versión televisada se transmitirá el 8 de abril por PBS.

Comentarios

Comentarios