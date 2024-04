Gesta de Malvinas: En Castex los ex combatientes “dejaron sus huellas” en un monumento y plantaron árboles

En la plazoleta “Héroes de Malvinas” se desarrolló el acto del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares. Estuvieron presentes los ex combatientes locales Adrián Herrero, Hugo Liñeira, Javier Galbiati y Juan Carlos Miranda, además de familiares del fallecido Oscar Zunino y las hermanas del montenienvense –también fallecido- Héctor “Nani” Fernández, y no pudo asistir Norberto Rabaglio.

El acto se desarrolló con la presencia de las banderas de ceremonias de los establecimientos educativos locales, y autoridades locales.

Inicialmente los ex combatientes izaron el pabellón nacional, se entonaron las estrofas del Himno nacional y las palabras alusivas estuvieron a cargo de la directora de Cultura y Ceremonial, Andrea Meza.

La funcionaria resaltó que los ex combatientes castenses están “dedicados a no olvidar la causa de Malvinas, comprometidos todo el año porque atienden las delegaciones que realizan las visitas guiadas en el Museo local”, y también “viajan a otras localidades para que todos los niños tengan el relato preciso y real de los ex combatientes”

MONUMENTO Y ÁRBOLES

Los ex combatientes colocaron “su mano derecha” en un monumento, con la intención de “dejar por siempre su huella en esta plazoleta que con tanto cariño, con tanto sentimiento se creó en homenaje a ellos”, destacaron.

Posteriormente junto a sus familiares, plantaron especies de leandros, una planta que simboliza la vida y el amor, en inmediaciones de donde se encuentran los carteles con sus rostros, recordando su participación en el conflicto belico con Gran Bretaña.

Comentarios

