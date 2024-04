Ziliotto dijo que el DNU de Milei «no puede seguir vigente» y se debe apostar a la producción y el trabajo

Las provincias patagónicas ratificaron la intención de conformar una Agencia de Desarrollo, con eje en el “trabajo y la producción” y señalaron que el DNU de Javier Milei “no puede seguir vigente”.

Así lo advirtió el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien dijo que las provincias “marcan el rumbo productivo del país”.

Ziliotto confirmó que, junto con Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, trabajan en la conformación de “una Agencia de Desarrollo, que permita potenciar la actividad económica a partir de los recursos y capacidades de cada uno. Esa es la agenda que nos une”.

El gobernador pampeano exhortó a los diputados nacionales a seguir el camino de los senadores, que rechazaron el DNU 70/2023 a mediados de marzo pasado.

“El DNU no puede seguir existiendo”, porque “cuando lleguen las facturas de gas con mil por ciento de aumento será tarde”, señalan los mandatarios.

Las declaraciones se dieron en el marco del homenaje de la provincia a los caídos en Malvinas. Allí, en referencia al tan mentado “pacto de mayo”, sostuvo que “un nuevo pacto patriótico, histórico, como le quieran poner sentido de épica al 25 de Mayo, sería empezar por cumplir con la constitución y sus leyes. Creo que a partir de ahí podríamos construir un nuevo pacto».

Pero, mientras eso no ocurra, reiteró, “nosotros no vamos a negociar el futuro de la provincia de La Pampa y mientras no lleguen recursos que nos deben a la provincia de La Pampa, como seguramente pasará a otras provincias”.

La deuda de Nación con La Pampa, desde diciembre a la fecha, alcanza los 24 mil millones de pesos, equivalentes a cinco hospitales, doce escuelas o 400 viviendas. La provincia dijo que agotará todas las instancias administrativas y jurídicas para recuperar lo que le corresponde.

Ziliotto, por un lado, se mueve en bloque junto al resto de los gobernadores patagónicos, que a pesar de sus distintas procedencias políticas, se han mostrado firmes en la defensa de sus derechos frente al avasallamiento del gobierno central.

El gobernador de La Pampa recordó también el contenido de la reunión que los mandatarios de las provincias patagónicas mantuvieron en la sede de CAME en Buenos Aires y marcó una postura en favor de “la producción y el trabajo”, contraria a las “ingenierías financieras” en las que confía el presidente Milei.

Para el pampeano, “se trata de desarrollar la Argentina, aunque lamentablemente el gobierno nacional no habla de esto».

«Ni producción, ni trabajo figuran en su agenda. No se puede gobernar sin las provincias ni con provincias débiles, porque las provincias marcamos el rumbo productivo del país”, señaló.

A su vez, destacó la fórmula pampeana, que lleva ya 40 años, con “un sector público ordenador de la actividad, un sector privado dinámico y comprometido con la producción”.

Consultado sobre el posible “Pacto de mayo” impulsado por Milei, aclaró que “ninguno de nosotros (en referencia a los gobernadores) tiene el texto, de manera que no sabemos de qué se trata, más allá de los títulos”, y se mostró preocupado por la “baja calidad institucional”.

Comentarios

Comentarios