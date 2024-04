Fernández y Bruna entregaron un crédito de $ 3 millones a la Cospec Ltda de Castex

El Ministro de Gobierno y Asuntos Municipales Pascual Fernández, y el Subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Fabián Bruna, estuvieron –este jueves-en las instalaciones de la Cooperativa Popular de Electricidad y Servicios Públicos Limitada de Eduardo Castex (Cospec Ltda) para concretar la entrega de un crédito del Programa de Asistencia Crediticia a Entidades Solidarias (ACES).

Los funcionarios provinciales fueron recibidos por el presidente de la Cospec Ltda Claudio Dall´Asta, el secretario Raúl Oriani, el tesorero Adilio Orellana, la consejera Alejandra Charruff en la sala de reuniones del Concejo Administración de la Cospec Ltda.

La entidad solidaria recibió el crédito ACES por un monto de 3 millones de pesos, que se destinará para la adquisición de materiales de electricidad con el objeto de mejorar las líneas actuales de distribución de energía y brindar un mejor servicio de acuerdo a las necesidades de la localidad. La devolución puede realizarse hasta en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas; pudiendo solicitar un período de gracia de hasta 12 meses a partir de su otorgamiento.

“Esta línea de crédito acompaña el financiamiento de esta cooperativa, que es muy considerada desde nuestra gestión por el avance que ha tenido en los últimos años”, expresó el subsecretario, Fabián Bruna

El presidente de la Cospec, Claudio Dall´ Asta agradeció el asesoramiento y el apoyo desde la Subsecretaria de Cooperativas y Mutuales y el acompañamiento “en este difícil momento que atraviesan las entidades cooperativas”·.

En tanto, el ministro de Gobierno Pascual Fernández dijo que “estamos visitando a la cooperativa de Castex cumpliendo un mandato de nuestro gobernador de recorrer cada rincón de nuestra provincia y estar cerca de las instituciones y las entidades solidarias como las de Castex”

Estamos viviendo “una situación muy angustiante que pega de lleno a cada uno de los pampeanos en un momento que desde el Gobierno Nacional quieren asfixiar a las cooperativas y a las empresas y tenemos un ejemplo de que días pasados se suspendieron las licencias de varias de ellas. Venimos a acompañar a la cooperativa de Castex para que pueda seguir desarrollándose”, describió Fernández

MEDIDAS ANTICOOPERATIVISTAS

El subsecretario Fabián Bruna se refirió a la determinación que tomó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que intimó a 14 cooperativas que se crearon ·en los últimos años en La Pampa” para que ·regularicen su situación administrativa”.

“A estas cooperativas que están en funcionamiento se les pide que regularicen su situación, no están suspendidas, sino notificadas, se les abrió un legajo y es una situación totalmente salvable, ya están trabajando para solucionar este tema”, expreso Bruna.

“Hay otras entidades que fueron dadas de baja pero que no están funcionando desde hace muchos años, entre ellas una cooperativa de servicios públicos de Eduardo Castex que no existe desde hace muchos años, y que es tan vieja que en la subsecretaria no tenemos legajo de ella·. “Esto se prestó a confusión que podía ser la Cospec, pero no se trata de esta cooperativa”, señaló.

LÍNEA DE CRÉDITOS ACES

La Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de La Pampa mantiene en vigencia la línea de créditos ACES, que otorga préstamos a entidades de base solidaria con el objetivo de acompañarlas en el desarrollo, generar nuevos puestos de trabajo, promover el desarrollo de la economía local, mejorar la calidad de vida de los asociados y de la comunidad, ampliar y mejorar los servicios, entre otros.

