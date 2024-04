Milei: «Estamos haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad»

El presidente Javier Milei aseguró ayer que su Gobierno está llevando adelante el ajuste fiscal “más grande de la historia de la humanidad” y que la sociedad mantiene la “esperanza” a pesar de los recortes que está realizando el Ejecutivo.

“Nosotros estamos haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Encontramos con un desequilibrio fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Llevamos un ajuste de 6 puntos en el tesoro y 6 en el Banco Central, lo que equivale a un ajuste de 12 puntos del PBI, y eso se hizo en tres meses. No existe registro histórico de eso”, aseguró Milei durante su presentación en AynRandCon 2024.

En este sentido, el jefe de Estado dijo que es “bastante agresivo” el accionar de los medios de comunicación, ya que muestran al Gobierno como «un error o como gente enojada».

“Todos deberían hacer autocrítica y darse cuenta que se equivocaron y que tienen que cambiar el modelo y que en lugar de tratar de estar todo el tiempo basureándonos, tendrían que tratar de ser más respetuosos y entender qué es lo que le está pasando a la gente. Si la gente no entendiera cómo va a aumentar mi popularidad en el medio del ajuste”, consideró el mandatario.

En tanto, Milei se mostró optimista respecto del futuro económico más allá de la crisis actual. “El tipo de cambio paralelo está igual a lo que el oficial. No solo eso, sino que además el riesgo país perforó los 1300 puntos, viniendo desde 2900”.

“Los bonos pasaron de $18 a $54. Las acciones de argentinos volaron literalmente. Es decir, todos los indicadores a futuro muestran que vamos a estar mejor”, consideró el Presidente.

Con relación a la perspectiva de la sociedad respecto del Gobierno, el mandatario aseguró que la gente “está cada vez más compenetrada. Cuando uno ve la palabra más importante y que más resuena entre la gente es esperanza”.

“Hoy tengo la misma imagen de cuando asumí. Digamos que es siempre el momento de mejor imagen que tiene un político. Si hoy fuera el balotaje, ganaríamos 58 a 42”, sostuvo el mandatario nacional.

En esa línea, Milei también se refirió a la escalada inflacionaria y dijo que “el 70% de los argentinos están convencidos que vamos a bajar la inflación»

“La realidad es que la evidencia empírica muestra que para bajar la tasa de inflación necesitás entre 18 y 24 meses. La convertibilidad, que fue el programa más exitoso de la historia argentina, tardó 20 meses”, recordó.

Por otra parte, aprovechó para tirar dardos a la oposición en el Congreso luego de los traspiés que sufrieron el DNU y la Ley Ómnibus.

“A mí no me importa lo que haga el Senado o lo que haga la Cámara de Diputados. Nosotros gobernamos con una política que no acompaña, nosotros gobernamos con una política que pone palos en la rueda”, criticó.

Y agregó: “A pesar de todo eso, lo estamos logrando, porque las ideas de la libertad son más fuertes, son más fuertes que la maldita casta política y por eso no nos pueden parar”.

Para finalizar, sostuvo que si “todas esas reformas estructurales estuvieran vigentes Argentina en el ranking de libertad económica mejoraría 90 puestos. Es decir, Argentina pasaría a parecerse como Alemania”.

