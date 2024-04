Filtraron la canción que grabó Daniel Campos pocos días antes su muerte

Días atrás el folklore afrontó la dolorosa noticia del fallecimiento de Daniel Campos, artista que estaba internado en un hospital de la ciudad de Córdoba y que murió a los 48 años, tras luchar contra una larga enfermedad. Y en las últimas horas se conoció un lanzamiento póstumo que emocionó a su público: de qué canción se trata y cómo hacer para escucharla.

La cantante Euge Quevedo sorprendió a todos con el lanzamiento de Hasta el cansancio, una canción que hizo junto a Daniel Campos. En sus redes sociales, Quevedo se refirió al tema y habló de la shockeante noticia de la muerte de su colega: «Tuve la posibilidad, el gran honor de grabar con Daniel Campos, la gran mayoría sabe que Daniel ha fallecido hace unos días por una enfermedad. Yo estudié folclore desde muy chica y me crié con Los Guaraníes, escuchando a Nacho y Daniel. En esa época todos los chicos que bailábamos en la academia éramos muy fan de Los Guaraníes. Cuando me convocaron me puse muy feliz y cuando fui al estudio, como podrán ver en las imágenes, me encontré con otro Daniel. Quedé impactada porque no sabía que estaba transitando esa enfermedad y en esa oportunidad sentí más ganas de grabar con él y esa posibilidad de hacer música. Yo tengo entendido que cuando él estaba internado quería que este tema salga igual».

Hasta el cansancio puede escucharse en todas las plataformas y es la última canción de Campos hasta el momento, no salieron otros materiales de corte póstumo. El músico comenzó su carrera como solista pero con el correr del tiempo formó varios grupos que potenciaron su artes. Los Guaraníes y Nacho y Daniel fueron las bandas que integró y que le dieron más popularidad en el ámbito folklórico.

«Lamentablemente nos acaba de dejar Daniel Campos», contó su compañero Nacho Prado, en diálogo con Cadena 3. Facundo Toro, hijo de icónico Daniel Toro, recibió en su grupo Los Nombradores del Alba a Campos y de esa manera la figura del fallecido músico cobró aún más relevancia de la que tenía. Si bien la trascendencia del folklorista a nivel nacional no llegó al nivel d la de otros emblemas como Horacio Guarany o Atahualpa Yupanqui, esta pérdida marca una herida en la historia del folklore argentino.

Daniel Campos nació el 12 de octubre de 1975 en Salta y aprendió su oficio de folklorista por su padre, Tutu Campos. El artista se crió entre escenarios e instrumentos musicales y en 1993 se fue a vivir a Córdoba y comenzó su camino como músico.

Comentarios

Comentarios