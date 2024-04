Brutal agresión con un martillo al cardiólogo Jorge Rigutto en Santa Rosa

El médico Jorge Rigutto fue violentamente agredido hoy por la tarde en la avenida Palacios, entre Circunvalación y Chubut, al este de Santa Rosa. Según fuentes policiales, el agresor fue Raúl Ligaluppi y habría usado un martillo para golpear al cardiólogo.

Todo ocurrió minutos después de las 18 horas sobre la avenida Palacios, casi en la esquina con Circunvalación. Efectivos de la Seccional Primera acudieron al lugar tras ser alertados por una pelea en la vía pública. Cuando los efectivos llegaron al lugar, hallaron a los dos hombres discutiendo, y Rigutto estaba ensangrentado, publicó el diario La Arena.

Cuando los policías intentaron separarlos, el agresor –identificado por fuentes ligadas a la causa como Antonio Raúl Ligaluppi- le arrojó un golpe de puño a Rigutto, por lo que fue demorado en la comisaría y luego notificado en libertad.

De acuerdo a las fuentes policiales, se trataría de un “problema de vieja data” entre ambos. “Supuestamente hubo una discusión en la vía pública; se cruzaron, se empezaron a decir cosas y se agredieron mutuamente”, explicaron.

Al lugar del hecho arribó la Agencia de Investigación Científica (AIC) para realizar las pericias de rigor. Se procedió al secuestro de un martillo en el lugar ya que, según dichos del propio Rigutto, la otra parte lo habría agredido con el mismo. En la causa interviene el fiscal de Delitos contra la Propiedad, Andrés Torino, quien fue objetado por el médico en otras causas judiciales.

Denuncia.

El damnificado fue trasladado en una unidad del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) al Sanatorio Santa Rosa, por las heridas que tenía en el cuero cabelludo. Recibió sutura en la cabeza y el párpado; tras recibir el alta, radicó la denuncia en la Seccional Primera.

Rigutto contó que salió de su domicilio a las 18 “a hacer la caminata diaria que yo hago desde hace más de 10 años, que es por Argentino Valle hasta el final de la avenida Palacios, doblo a la izquierda, llego hasta la avenida Arturo Illia, cruzo todo Villa Martita, y retomo hasta llegar nuevamente a la Circunvalación, Maestros Pampeanos y regresar a mi domicilio”.

“Yo salí con ropa deportiva para hacer la caminata recreativa, cuando cruzo la Circunvalación, está todo filmado por las cámaras de seguridad, me estaba esperando escondido atrás de una camioneta, Raúl Ligaluppi, con otra persona acompañante subido a la camioneta, para escapar”, relató.

Y agregó: “Después de cruzar 20 metros de la Circunvalación, sale de atrás de la camioneta, se me abalanza encima con un martillo y me grita ‘te estaba esperando para matarte’ y me pegó un martillazo en la cabeza”.

Aseguró que había “muchos testigos” y “yo alcancé a pararme delante de la camioneta para que no se diera la fuga, llamé al 101, vino el personal policial y se lo llevó detenido. Como me pegó con un martillo en la cabeza, con intención de matarme, me produjo una herida en el cuero cabelludo importante, que necesitó ser suturada”.

“Nunca me imaginé que me estaba esperando escondido atrás de una camioneta para golpearme. Todo quedó filmado en las cámaras de seguridad y ya se efectuó la denuncia policial correspondiente. El martillo fue secuestrado por la policía científica, al igual que todos los elementos que utilizó para la agresión porque cuando llegó la fuerza policial, siguió arrojando trompadas, lo tuvieron que esposar y se lo llevaron a un detenido. Previamente, agarró un ladrillo del piso, me la arrojó a mí, yo la esquivé y le pegó a un auto que estaba en el semáforo”, explicó Rigutto.

Aseguró que “todo este problema viene por la falsa denuncia de abuso sexual que me hizo Ligaluppi y su mujer, causa en la que fui absuelto por cinco jueces” y afirmó que “fue una agresión artera, alevosa traición, con un martillo”. Por su lado, la abogada de Rigutto, Vanesa Ranocchia, aseguró que “fue una golpiza fuerte” y que las fotografías “así lo convalidan”.

