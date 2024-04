Erario ganó y batió el récord de la maratón internacional «A Pampa Traviesa»

El mendocino Ignacio Erario, de 28 años, se quedó con el primer puesto entre los varones en los 42K de la 39º Edición de la «A Pampa Traviesa». Con un tiempo de 2:12:54, el joven obtuvo con comodidad el primer puesto y batió el récord vigente desde hace 24 años en esta competición de nivel internacional. En la categoría mujeres, la ganadora fue Carolina Mellao.

Los ganadores de los 21 kilómetros fueron Manuel Córsico, quien hizo un tiempo de 1:05:40; y Agustina Chretien.

En la distancia de 5K, los primeros en llegar fueron Leandro Valdez y Rocío Sueldo, en tanto que en los 10K los vencedores fueron Brian Arnedo y Elisa Abarca.

Erario, en diálogo con la Televisión Pública Pampeana, aseguró que «fue la carrera más difícil que me tocó correr» debido a que tuvo tramos donde el viento lo tenía en contra y la lluvia le hacía resbalarse en algunas curvas.

«A partir del kilómetro 23, 24 lo empecé a sentir y desde el kilómetro 30 ya se me fueron los parciales, pero no quería abandonar. A pesar de haberme acalambrado, no quería abandonar», expresó.

El ganador dedicó el triunfo a su novia, «con quien estamos esperando un hijo», y le agradeció por su apoyo. «No es fácil estar con un atleta de elite, que tiene que entrenar a la mañana y a la tarde», señaló Erario.

RÉCORD DE INSCRIPTOS

La 39º Edición de la Maratón Internacional «A Pampa Traviesa» comenzó Unos minutos antes de las 8 horas. Un gran marco de público se acercó a alentar a los competidores y disfrutar de la competencia. Más de dos mil atletas compitieron en cuatro distancias distintas: 5K, 10K, 21K y 42 K.

Cuando faltaban solo cuatro minutos para las 8 horas, el conteo de largada se inició, acompañado por las voces de la gente, y los más de dos mil atletas que se habían inscripto largaron la carrera bajo una lluvia persistente.

A pesar del agua que caía, una importante cantidad de personas se acercó para observar el evento que ya es una marca registrada en el calendario nacional y internacional de este deporte.

Los competidores realizaron la entrada en calor sobre la avenida San Martín y sus calles aledañas, algunos más abrigados y otros solamente con la vestimenta de la competencia, sin hacerle caso al frío y la lluvia que no daba tregua.

Personas de todas las edades y condiciones físicas están participando en esta carrera que convoca a atletas de gran nivel.

«Tenemos la suerte de que vienen a buscar la marca olímpica a La Pampa como pasó en 2021. Estamos esperanzados de que eso pase, porque hace 24 años que no pasa cuando el Indio Cortínez clasificó a los Juegos Olímpicos y se quedó con el récord del circuito», aseguró ayer sábado, en conferencia de prensa, el Director de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, José Luis Carluche.

Algunos de los atletas más destacados que están corriendo en esta mañana por las calles de la capital pampeana son el chubutense Joaquín Arbe, el mendocino Ignacio Erario (ambos intentarán ganarse un cupo para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024), el jujeño Miguel Maza y la ganadora de dos ediciones de «A Pampa Traviesa» y campeona nacional, Karina Fuentealba.

