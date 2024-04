La comuna de Castex firmó un convenio con un banco privado para cobrar online las tasas municipales

La municipalidad de Eduardo Castex firmó un convenio con un banco privado para abrir cuentas exclusivamente para fines recaudatorios y utilizar el sistema online para el cobro de las tasas. La secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico, Verónica Curutchet, aseguró que los usuarios «no pagarán adicional» para abonar los servicios comunales, ni tampoco el municipio «cobrará un extra» a quienes utilicen la banca digital. La funcionaria defendió este convenio cuestionando que el Banco de La Pampa desde el 2020 no incluyó a la comuna castense en el Home Banking ni en Pampa Pagos para que los contribuyentes puedan abonar las tasas por intermedio de estos sistemas digitales.

El convenio de la comuna con el Banco Macro fue aprobado por las bancadas de Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), en la última sesión legislativa.

En los argumentos del proyecto destacaron que permitirá facilitar soluciones digitales a los vecinos, simplificar los pagos de los contribuyentes y alcanzar mayor eficiencia operativa con el avance de la tecnología.

Verónica Curutchet aseguró que el servicio de cobro online se lo ofreció «la gerenta zonal» del banco de la familia Brito, y fue aceptado porque es conveniente para la comuna porque aportará «agilidad, comodidad y rapidez en la recaudación municipal», y los contribuyentes podrán abonar las tasas municipales «sin necesidad de concurrir al municipio».

Según explicó, el sistema funciona descargando una App, y se puede hacer los pagos desde una computadora, un celular o una tablet.

«No es solamente para los clientes del Banco Macro sino que es una posibilidad para todas las personas que quieran adherir al botón de pago de este banco, y podrán pagar con cualquier tarjeta de debito o tarjeta de crédito», detalló.

-¿El BLP no cuenta con este servicio?

-El BLP cuenta con este servicio. En 2020 comenzamos las gestiones, se hicieron todos los pasos necesarios. Si recordás las tasas municipales de antes de 2020 y las posteriores de 2020 cuentan con un código de barras asignado a lo estipulado por el sistema del BLP. Ahora, el jueves, tuvimos una reunión con la intendenta (Mónica Curutchet) y el gerente zonal del BLP y le recordé que se habían hecho todas las tratativas en 2020 y todavía no aparecía la municipalidad de Eduardo Castex ni en el Home Banking ni en Pampa Pagos. Y ahora -este viernes antes de la entrevista- la gente de Pampa Pagos se comunicó para solucionar ese problema suyo, porque nosotros incorporamos el código de pago para que se pueda pagar y no aparecíamos disponibles para cobrar.

-¿La comuna va a contar también con el servicio del BLP?

-Ya lo tendríamos que tener desde 2020, pero vienen un poquito retrasados. Esperemos que podamos contar con el servicio, porque el código de pago figura en el código de barras de las facturas de las tasas municipales y cuando el BLP se podrán hacer los pagos. Y el otro sistema del Banco Macro es un botón de pagos de la red Banelco. Así abrimos el abanico a las posibilidades y medios de pagos con el municipio.

-El Banco Macro opera con la red Banelco y acá operan mayoritariamente el BLP y Banco Nación que están adheridos a la Red Link. ¿Los usuarios tendrán que pagar un adicional por la utilización del servicio?

-No. No tenés adicionales porque es un ofrecimiento que hace el banco de un servicio para abonar las tasas municipales. No pagarán un adicional al banco, ni el municipio cobrará un extra porque se pague por este medio. Esto permite ofrecer otras alternativas a los contribuyentes.

-Pero, los bancos no hacen beneficencia. Si no cobra la operación y tampoco se paga adicionales, ¿cuál es la ganancia del Macro?

-No te lo podría responder, solamente sé lo que tengo que firmar, y lo que firmaré no tendrá adicionales para los contribuyentes, ni tampoco obligaré a los contribuyentes a que abran una cuenta en el banco Macro.

