Ryan Gosling confesó por qué no quería cantar “I’m Just Ken” en los Oscar

Uno de los papeles más memorables en la carrera de Ryan Gosling es el de Ken, para Barbie, el cual le valió la nominación a los premios de la Academia como Mejor actor. La película fue un completo éxito y logró ser una de las más taquilleras del año 2023, cosechando así numerosas nominaciones y algunos premios.

A pesar de que no fue la gran ganadora en los premios Oscar, uno de los que más llamó la atención de la ceremonia fue el intérprete del muñeco de Mattel, ya que fue invitado a cantar su canción, “I’m Just Ken”, y aunque finalmente contentó al público y se volvió una de las presentaciones más destacadas de la noche, en un inicio no estaba convencido con la idea.

El actor canadiense confesó que cuando le presentaron la idea respondió con un rotundo no. “100 % no. Hay muchas formas de que salga mal”, contó en una reciente entrevista con The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Finalmente, el intérprete se subió al escenario aquella noche y dio uno de los shows más memorables de los últimos años en los premios de la Academia. En su presentación homenajeó a varios clásicos de Hollywood, entre los que se destaca Diamonds Are a Girl’s Best Friend de Marilyn Monroe. Además, coronó el show con la sorpresiva aparición del legendario guitarrista Slash de Guns N’ Roses.

En ese sentido, Molly McNearney, productora de los premios Oscar, comentó en una entrevista que “Ryan Gosling es un auténtico profesional. Nos reunimos con él hace meses, hablando de esa interpretación. Greta Gerwig también contribuyó creativamente. Estaba muy comprometido. Su coreógrafa, Many Moore, es excepcional: estuvo en todas las llamadas. También Mark Ronson. De ahí salió el traje rosa y todos los demás de negro y las escaleras del fondo. E hicimos un homenaje a las chicas candelabro: teníamos hombres Ken-delabro”.

La performance también contó con la participación de sus compañeros de reparto en la película: Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir y Scott Evans. Una vez que terminó, la misma se llevó una ola de elogios en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Comentarios

Comentarios