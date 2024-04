Críticas cruzadas entre el FreJuPa y los “no oficialistas” en la Legislatura pampeana

Los diputados “no oficialistas” de la UCR, PRO – MID y CO criticaron a la presidenta de la Cámara de Diputados de La Pampa, porque en un episodio de “gravedad institucional” permitió que el ex diputado y dirigente dela UOCRA, Roberto Robledo, hiciera “uso de la palabra” desde la tribuna de la Legislatura pampeana en un “beneficio inédito”. Por su parte, la legisladora del FreJuPa, Patricia George, criticó a los opositores porque no permitieron el tratamiento del proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública en La Pampa, y los acusó de “seguir hambreando al pueblo pampeano”.

La diputada del Frente Justicialista Pampeano (Fre.Ju.Pa), Patricia George, cuestionó a los bloques legislativos de la UCR, el PRO-MID y Comunidad Organizada (CO) por no acompañar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que pretende reactivar con fondos provinciales las obras públicas de dejó de financiar el gobierno nacional.

La diputada George remarcó que «los diputados del «no oficialismo» son “coherentes con sus acciones y pretensiones en todo el país».

“Al no dar tratamiento hoy en él recinto a la ley de emergencia de la obra pública en la Provincia de La Pampa, lo único que logran es seguir hambreando al pueblo pampeano con más de 700 familias sin trabajo en el sector de la construcción», cuestionó.

La parlamentaria oficialista hizo hincapié en que esto ocurre «mientras sus representantes a nivel nacional, senadores y diputados apoyan fervientemente al gobierno de Milei votando él DNU, otorgándole súper poderes para lo mismo, hambrear al pueblo argentino con los más nefastos y crueles recortes que jamás se haya visto en la historia de nuestro país». Y les indilgó: «estas decisiones los hará cómplices de semejantes actos de crueldad».

«HECHO INÉDITO»

El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR), que se negó a tratar sobre tablas la declaración de emergencia de la obra pública en La Pampa, brindó escuetas explicaciones sobre la postura adoptada en el recinto legislativo. El mismo comunicado de prensa también fue remitido a los medios de comunicación por los “legisladores no oficialistas” que incluye al PRO, MID y CO.

Indicaron que había presentado un dictamen alternativo, donde además de darle prioridad a la obra pública, también se bregaba por la transparencia y el control del gasto público.

Y denunciaron la “gravedad institucional” de los episodios ocurridos en la Legislatura pampeana.

“El diputado provincial mandato cumplido, Secretario General de la UOCRA y reconocido dirigente justicialista, Roberto Robledo, pidió la palabra desde las gradas, y la presidenta del cuerpo (Alicia Mayoral) habilitó a que hablase, otorgándole un beneficio inédito y antirreglamentario”, cuestionaron. “Cerrada la sesión Robledo volvió a hacer uso de la palabra, esta vez amenazando a los legisladores no oficialistas”, agregaron.

“Repudiamos la violencia como método y la jerarquía de superioridad que el peronismo pampeano le otorga a algunas personas por sobre la Ley”, concluye la gacetilla de prensa.

