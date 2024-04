Liga Pampeana 2024: Por el superclásico del domingo, reprogramaron seis partidos

La octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Pampeana de Fútbol se reprogramó, porque Boca y River se enfrentarán, el domingo a las 15.30 horas, en el estadio Mario Kempes de Córdoba por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

En la sede de la liga norteña, este jueves, quedaron confirmados los horarios de los partidos de Primera A para este domingo 21:

12 horas: Racing Club vs Alvear FC

13 horas: Ferro de Intendente Alvear vs Jorge Newbery

13 horas: Juventud Regional vs All Boys de Trenel

13:30 horas: Sportivo Independiente vs Costa Brava (en el estadio de Pico FC)

16 horas: Ferro de Realicó – Deportivo Argentino

EN LA PRIMERA B

La sexta fecha del torneo de Primera B también tendrá modificaciones horarias, y los partido se disputarán -también el domingo 21- en estos horarios:

13 horas: Rivadavia de Arata vs Estudiantil

13 horas: Matienzo – Atlético Catriló

16 horas: Sportivo Realicó vs Agrario de Parera

16 horas: Alta Italia FC vs Costa de Ingeniero Luiggi

16 horas: Belgrano de Mirasol – Cultural Argentino

