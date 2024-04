Crisis económica: «La gente hoy está tratando de sobrevivir», dijo Verónica Curutchet

Las funcionarias de la comuna de Eduardo Castex empezaron a transmitir públicamente sus diferencias con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. La intendenta Mónica Curutchet y su hermana melliza y secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico, Verónica, admitieron que se atraviesa una «situación muy complicada», donde «la gente hoy está tratando de sobrevivir».

Las funcionarias castenses hasta el momento no habían tenido pronunciamientos públicos sobre las políticas económicas nacionales. A diferencia de otros jefes comunales pampeanos de Juntos por el Cambio (JxC), habían optado por no referirse -al menos públicamente- sobre las consecuencias provocadas por la mega devaluación de diciembre, la desregulación de las tarifas de los servicios públicos y la fuerte suba de los precios de los alimentos.

La secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico de Eduardo Castex, Verónica Curutchet, admitió -en una entrevista en Radio DON- que «la gente hoy está tratando de sobrevivir». E indicó que la demanda social «no tuvo un gran aumento» porque se mantiene equilibrada en los últimos meses, porque «a veces aumenta más y a veces menos».

Por su parte, la intendenta Mónica Curutchet durante el acto de entrega de créditos para emprendedores locales, transmitió que hoy «la realidad del país no es la mejor para los emprendedores porque hay una situación muy complicada», y agregó que «siempre es difícil ser emprendedor en la Argentina, pero en este momento y en el comienzo de esta segunda gestión es mucho más complicado».

Datos económicos.

Por otra parte, la secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico, indicó que se informó sobre los datos económicos del primer trimestre que transmitió el gobernador Sergio Ziliotto a los jefes comunales pampeanos. «Si caen los ingresos de Nación a la provincia también afectará el fondo que se destina a los municipios, porque estamos atados a lo que Nación establezca», se lamentó. «Y si bien aún no nos repercutió, las previsiones del gobierno provincial son para este mes y todavía no tenemos la información, así que aún no sabemos en que porcentaje nos va a repercutir», agregó.

– Curutchet, ¿la crisis se reflejó en el índice de cobrabilidad de las tasas municipales?

– No tengo los números finales de este trimestre que salió de manera tardía, porque la semana pasada finalizó la cobranza de las cuotas con descuentos, pero hubo una asistencia muy importante de contribuyentes para abonar las tasas municipales. Hoy no tendríamos bajas en la recaudación municipal.

