Kim Kardashian y Emma Roberts producirán juntas una serie para Netflix

Luego de haber protagonizado la nueva entrega de AHS, de Ryan Murphy y Brad Falchuk, Kim Kardashian y Emma Roberts estarán a la cabeza de la producción de una serie de adolescentes llamada Calabasas, basada en el libro “If You Lived Here You’d Be Famous By Now” de Via Bleidner.

Ambas serán las productoras ejecutivas junto a I. Marlene King, creadora de Pretty Little Liars, y Alexandra Milchan, productora de TÁR. Marlene King no sólo se encargará de la producción, sino que también escribirá la adaptación y será la showrunner del proyecto.

De qué tratará Calabasas

La historia se centrará en la historia de Via, una joven de 16 años de un colegio católico de la América profunda cuya vida da un giro radical al tener que mudarse con su familia a Calabasas, California. Allí conocerá a nuevos compañeros de instituto y tendrá que adaptarse a otro estilo de vida completamente diferente, pero no será fácil.

La adaptación de este libro es similar a otro tipo de series adolescentes como The O.C o Beverly Hills, 90210. Sin duda alguna, una producción que parece estar a la altura para los fanáticos de este tipo de ficciones ya que lleva el sello de Netflix y contará con trabajadoras importantes en el género.

