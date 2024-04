Educación + Justicia: Estudiantes del colegio Amela presenciaron un debate oral en General Pico

Estudiantes de 6to año del colegio Virginia Galletti Amela de General Pico, presenciaron un debate oral y público en el Edificio Judicial de la misma ciudad, en el marco del Programa Educación + Justicia.

El juicio estuvo coordinado –días atrás- por la jueza de audiencia de juicio María José Gianinetto y había comenzado en la localidad de Victorica. Por parte de la fiscalía intervino el fiscal de la cuarta circunscripción judicial Enzo Rangone, en representación de la víctima -como querellante particular- lo hizo el abogado particular Sergio Sánchez Alustiza y como defensor particular lo hizo Gastón Gómez , éstos dos últimos profesionales provenientes de Santa Rosa.

Los/las estudiantes estuvieron acompañados por la auxiliar docente Silvina Duch, también acompañaron las docentes de filosofía Fátima Bistolfi y de Biología Paola Santos.

Educación + Justicia

«Educación + Justicia» es una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia que comenzó en 2015 y que tiene, como objetivo central, brindar un acercamiento real del Poder Judicial a la comunidad pampeana y, especialmente, a los estudiantes que están próximos a cumplir la mayoría de edad.

El programa tiene una variedad de ofertas pedagógicas que van desde charlas de funcionarios y magistrados en escuelas de toda la provincia, hasta la organización de simulacros de juicio; pasando por la concurrencia de alumnos secundarios a debates orales y públicos, las visitas guiadas a edificios judiciales y charla con funcionarios.

El programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados lo declaró de interés legislativo.

Los colegios que estén interesados en participar del programa pueden contactarse con la Oficina de Comunicación Institucional en General Pico al 02302-325868 (mail: [email protected] ) y en Santa Rosa a los teléfonos 02954-451810 y 02954-15551189 (mail [email protected] o [email protected]).

