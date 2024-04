El FreJuPa aprobó por mayoría la emergencia de la Obra Pública en La Pampa

Después de un intenso debate, la Cámara de Diputados de La Pampa aprobó la declaración de Emergencia en la Obra Pública. El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP). El proyecto fue aprobado por mayoría, con los 15 votos afirmativos del FreJuPa, y el rechazo de la oposición parlamentaria.

El diputado Daniel Lovera (FreJuPa) destacó el el trabajo parlamentario desarrollado, y subrayó las concesiones que hizo el oficialismo ante las solicitudes de la oposición.

«En el plenario de comisiones que asistieron los ministros de Hacienda y Obras y Servicios Públicos, quedó claro que todos coincidimos en la importancia que tiene la obra pública para el desarrollo provincial», manifestó.

«Lo que nos pide nuestro gobernador, lo que nos solicita a los legisladores provinciales es que lo otorguen las facultades para terminar todas esas obras en cada una de las localidades, obras que se comprometió a llevar adelante y que abandonó el Gobierno Nacional por decisión de su presidente Milei», expresó.

El legislador piquense indicó que desde 1983, los gobernantes peronistas dotaron a La Pampa “obras y servicios públicos de envergadura” que fueron “de enorme importancia”. “Y se pudo construir un sistema financiero sólido en la provincia que permitió que los pampeanos y pampeanas, proyectar su vida en nuestra provincia. Y lo que queremos es seguir así», agregó.

NEGATIVA OPOSITORA

Rápidamente los legisladores opositores revelaron su negativa para acompañar con su voto, básicamente porque no se limitaba expresamente a las obras públicas cuya financiación corresponde al Estado Nacional para darle forma y marco legal a su continuidad y finalización.

El diputado Hipólito Altolaguirre (UCR) reveló que «tardaron dos semanas en habilitarnos los expedientes de obras para que los conozcamos y lo hicieron justo el día en el que pretendían que lo tratáramos en sesión».

“No podemos dar un cheque claro para que tenga una interpretación abierta y mañana se pueda tapar, con el texto de la ley, a cualquier obra pública. Se los explicamos de mil maneras diferentes. No había manera de modificar el dictamen, lamentablemente en el primer listado de obras a finalizar notamos que estaba la obra del Megaestadio con un presupuesto a setiembre del año pasado de 16.000 millones de pesos, que hoy deben ser 30.000 millones y creemos que no es una emergencia. Lo mismo que la construcción del nuevo canal de televisión, no es una emergencia. Una emergencia son las viviendas para niños y niñas de la provincia, las obras de cloaca, las de agua como el caso de la localidad de Larroudé… si vamos a hacer declara una emergencia, prioricemos», reclamó.

Por su parte, la diputada Laura Trapaglia (PRO) dijo no oponerse a la obra pública ni a los trabajadores ni a los empresarios de la construcción. «El proyecto del Poder Ejecutivo no garantiza la transparencia», expresó.

“En la última reunión plenaria estábamos entusiasmados con el compromiso que habían asumido de sacar un dictamen con el mayor consenso posible; sin embargo, el día del plenario nos dijeron que demorarían su inicio porque los había llamado el gobernador a una reunión y cuando volvieron demostraron que ese consenso no les importaba e insistieron para imponer su proyecto sobre el alternativo que habíamos sugerido des los bloques opositores”, dijo.

“Caprichosa e incorrectamente se opusieron a que la emergencia quede limitada cierto número de obras y eligieron la construcción de la obra pública sin control, ignorando lo que su líder, que presidió tres veces la Argentina, decía que el hombre es bueno pero si se lo controla es mejor», chicaneó.

“SITUACIÓN DESESPERANTE”

El diputado Martín Balsa (FreJuPa) refutó a los legisladores del PRO-MID recordando que «no están en contra de la obra pública, pero con Macri de presidente sólo construyeron 66 viviendas en La Pampa y abandonaron la construcción de jardines de infantes y de rutas, como la ruta nacional 5, de las que se tuvo que encargar La Pampa durante el gobierno del ingeniero Verna». Y seguidamente destacó las palabras de Secretariado Permanente de TdC de Argentina, Sergio Oste, que «en La Pampa se respira República», y rechazó que se quiera evitar controles.

La diputada Liliana Robledo (FreJuPa) dijo que «la situación es desesperante para las familias de los trabajadores de la construcción». Y añadió: «permítanme dudar de aquellos que dicen tener sensibilidad, porque han demostrado claramente que en el tratamiento de esta urgencia, de esta emergencia, han dilatado su tratamiento con cuestiones superfluas».

“La oposición está en permanente contradicción: a nivel nacional marcha en apoyo a las universidades y después no da quórum para tratar su presupuesto; y a nivel provincial dicen estar a favor de la obra pública pero no acompañan con su voto, sin tener en cuenta que según el proyecto alternativo que tienen dejarían fuera de su reactivación a importantes obras provinciales que tenían financiamiento nacional y en localidades con intendencia radical», dijo Espartaco Marín (FreJuPa).

Finalmente la diputada Andrea Valderrama Calvo (UCR) como su par Trapaglia (PRO – MID) explicaron que al ser el objetivo principal del proyecto “la declaración de la emergencia provincial, sería incongruente que acompañáramos la norma en general cuando reclamamos que esa emergencia sea acotada a las obras nacionales que se dejaron de financiar».

Comentarios

