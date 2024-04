Digitalización administrativa en La Pampa: Incorporan 19 trámites en el Expediente Electrónico

El Gobierno de La Pampa avanza con la digitalización de la administración pública provincial, por intermedio del Sistema de Gestión Documental Electrónica.

La Subsecretaría de Modernización, del Ministerio de Conectividad y Modernización, aprobó por disposición la incorporación de 19 nuevos trámites al módulo Expediente Electrónico del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

En total, serán 31 los trámites disponibles para trabajar en su totalidad de manera digital. Desde el momento en que entren en vigencia, se deberá cesar con la caratulación en formato papel.

Este desarrollo del módulo Expediente Electrónico está acompañado por el trabajo de la Dirección General de Modernización e Innovación Administrativa que, además de brindar capacitaciones básicas para las y los agentes públicos, en marzo comenzó con el dictado de capacitaciones focalizadas en cada organismo de la Administración Provincial.

En estos encuentros, no solo se brinda formación sobre la temática sino que también se realiza un análisis sobre el estado de la implementación y los aspectos a mejorar, gestionando de manera integral el uso del Sistema.

FECHAS DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA

-Desde el 2 de mayo

-Aportes no reintegrables a Comisiones de Fomento

-Aportes no reintegrables a Comisiones de Fomento y Municipios Intervenidos

-Aportes no reintegrables a Municipios no intervenidos

-Habilitación de Servicios de Transporte de Pasajeros

-Planificación del Programa de Capacitación para la Administración Pública Provincial

-Presunta Infracción a la Ley de Quema Nº 1354

-Licencia Anual Reglamentaria: Postergación y Limitación en el marco de la Ley Nº 643

-Licencia para cubrir cargo de mayor jerarquía fuera del Poder Ejecutivo Provincial

-Asignación de Adicional a agentes públicos en el marco de la Ley Nº 643

-Asignación de Horario Extraordinario a agentes públicos en el marco de la Ley Nº 643

-Baja por fallecimiento del agente público en el marco de la Ley Nº 643.

-Renuncia Condicionada para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria y baja del agente público en el marco de la Ley Nº 643 y 2343

-Renuncia Definitiva por Razones Particulares en el marco de la Ley Nº 643 y 2343

-Suscripción de Convenios en el marco del Programa Municipios Digitales

-Desde el 2 de junio

-Asignación del Adicional: Actividad Crítica – Riesgo Hospitalario y Sanitario, a agentes públicos en el marco de la Ley Nº 1279

-Baja por fallecimiento del agente público en el marco de la Ley Nº 1279

-Renuncia Condicionada para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria y baja del agente público en el marco de la Ley Nº 1279

Desde el 15 de junio

-Plan Provincial de Viviendas Sociales

-Adjudicación de Viviendas. Operatoria General

-Adjudicación Individual de Vivienda.

Para acceder a la normativa que establece dicha implementación, se podrá ingresar desde este enlace

La Subsecretaría de Modernización recuerda las vías de comunicación ante cualquier consulta sobre el Sistema:

-correo electrónico: [email protected]

-teléfono: 02954-452600 internos: 6453-6454-6443.

