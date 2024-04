Educación + Justicia: Estudiantes secundarios de Victorica presenciaron un debate oral

Alumnos de cuatro colegios de la localidad de Victorica presenciaron un debate oral que se desarrolló en el Salón Municipal de la localidad oesteña.

Por la mañana asistieron lo/las alumnos/as del colegio Leuvucó y la escuela secundaria Agrotécnica Florencio E. Peirone; mientras que por la tarde lo hicieron el colegio secundario Félix Romero y la escuela de Adultos N° 7; todos de la ciudad de Victorica.

El juicio –que se desarrolló días atrás- estuvo coordinado por la jueza de audiencia de juicio piquense María José Gianinetto. Por parte de la fiscalía intervino el fiscal de la cuarta circunscripción judicial Enzo Rangone , en representación de la víctima -como querellante particular- lo hizo el abogado particular Sergio Sánchez Alustiza y como defensor particular lo hizo Gastón Gómez , éstos dos últimos profesionales provenientes de Santa Rosa.

Durante la mañana, asistieron 22 alumnos/as de sextos año división I del colegio Félix Romero, acompañados por la docente de Construcción de la Ciudadanía Judith Amad y el docente Gastón Pérez. También participaron 14 alumnos de sexto año de la Escuela Agrotécnica Florencio Peirone, acompañados por las docentes Ramona Gómez y Laura Sato.

Por la tarde participaron del juicio, 7 alumnos/ as de la Escuela Secundaria N° 7 de Adultos acompañados por la docente Judith Amad ; y 7 alumnos/as de sexto año del colegio Leuvucó acompañados por la Asesora Pedagógica Valeria Torres Manso, la docente de Construcción e la Ciudadanía María Inés Sosa y la auxiliar docente Maricel Hammerschmidt Abrahan.

TRASLADO HASTA VICTORICA

En el marco de la política institucional del Poder Judicial de nuestra provincia, por iniciativa del Superior Tribunal de Justicia, se viene implementando el acercamiento del servicio de justicia a la comunidad pampeana, para hacerlo de esta manera más accesible a la ciudadanía.

Por ello, en este caso, la jueza María José Gianinetto, acompañada por Mariano Gabriel Pelizzari y por Pablo Vicente, Prosecretario de Oficina Judicial de General Pico -organismo que se encarga de la organización y citación de las personas que concurren al debate-; se desplazaron a Victorica para realizar la primera jornada del juicio oral por un caso de homicidio simple en grado de tentativa y lesiones gravísimas dolosas.

Durante la jornada se realizaron los alegatos de inicio del debate –por parte de la fiscalía, la querellante particular y el defensor particular- y se recepcionaron un total de 17 testimonios de personas residentes en la localidad o en localidades vecinas.

El juicio continuará durante dos jornadas más en el Edificio Judicial de General Pico, con el testimonio de otros testigos y peritos y el desarrollo de los alegatos de cierre.

PROGRAMA EDUCACIÓN + JUSTICIA

La visita se enmarcó en el Programa «Educación + Justicia», que es una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia que comenzó en 2015 y tiene, como objetivo central, brindar un acercamiento real del Poder Judicial a la comunidad pampeana y, especialmente, a los estudiantes que están próximos a cumplir la mayoría de edad.

El programa «Educación + Justicia» incluye varias posibilidades de participación pedagógicas. Todas las escuelas de la provincia pueden solicitar las diversas ofertas: charlas de funcionarios y magistrados en escuelas; organización de simulacros de juicio a cargo de los propios alumnos, con asesoramiento y tutorías de jueces, fiscales y defensores; concurrencia de alumnos secundarios- a partir de los 16 años- a debates orales y públicos y visitas guiadas a edificios judiciales. La intención es que los estudiantes secundarios tomen conciencia de su rol activo en la construcción social del valor justicia.

Así también, se busca que conozcan los mecanismos de toma de decisiones de los magistrados y funcionarios judiciales, comprendan cuáles son sus derechos y obligaciones como ciudadanos y logren acentuar su confianza en el sistema de administración de justicia y el acceso a la misma.

El programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados lo declaró de interés legislativo.

Los colegios que estén interesados en participar del programa pueden contactarse con la Oficina de Comunicación Institucional en General Pico al 02302-325868 (mail: [email protected] ) y en Santa Rosa a los teléfonos 02954-451810 y 02954-15551189 (mail [email protected] o [email protected]).

