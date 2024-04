Los Rolling Stones comenzaron su gira norteamericana en Houston

Los Rolling Stones iniciaron el domingo su gira por Norteamérica en Houston, con todas las entradas agotadas, con la gente viajando desde varias ciudades para ver a una de las bandas de rock más longevas del mundo en la que algunos creen que puede ser su última gira.

El concierto fue el primero de 16 en Estados Unidos y Canadá hasta julio.

Los fans acudieron al estadio NRG de Houston con camisetas de los Rolling Stones que lucían el icónico logotipo de los labios y la lengua de la banda.

La banda, formada hace más de seis décadas, abrió con «Start Me Up» y Mick Jagger salió al escenario con una brillante chaqueta a rayas, una camisa gris de lentejuelas y pantalones negros. La gente se puso inmediatamente a bailar este clásico de 1981.

Jagger, de 80 años, bailó, saltó y corrió por el escenario mientras exhibía su registro vocal.

«Hola Houston, es bueno estar de vuelta en el estado de la estrella solitaria», dijo Jagger, quien actuó junto a Keith Richards, de 80 años, y Ronnie Wood, de 76, el núcleo superviviente de la banda.

«Cada vez que los veo, me alegro mucho. Son increíbles. Disfrutan de verdad tocando», aseguró Greta Brasgalla, de 56 años, que viajó desde El Paso, Texas, para ver a la banda por séptima vez. También tiene previsto ver a los Rolling Stones en Atlanta en junio.

La banda atrajo al estadio a gente de todas las edades, con una proporción significativa de público mayor de 60 años.

Las 18 canciones que tocaron a lo largo de dos horas incluían una mezcla de clásicos y tres del último disco «Hackney Diamonds», el primer álbum de material original de los Stones desde 2005 y la primera grabación desde la muerte del baterista Charlie Watts en 2021.

Otras canciones que tocaron fueron «Jumpin’ Jack Flash», «You Can’t Always Get What You Want» y «Out of Time», todas ellas aplaudidas masivamente.

Los Stones cerraron el espectáculo con «(I Can’t Get No) Satisfaction».

