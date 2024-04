Mataron a golpes al ex piloto de Turismo Carretera

Carlos Garrido, ex piloto de Turismo Carretera (TC), fue hallado este martes asesinado a golpes en su casa del paraje La Colmenita y aunque aún no está claro el suceso, los investigadores no descartan que lo hayan matado durante un robo.

Garrido, que fue un reconocido corredor de la marca Chevrolet, tenía 65 años y fue hallado sin vida en su vivienda, la cual está ubicada a la altura del kilómetro 21,5 de la Ruta 88.

La Policía encontró en la escena del crimen a un hombre inconsciente que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado con custodia policial, según informó La Capital de Mar del Plata.

El fiscal Alejandro Pelegrinelli, a cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis y analiza el círculo íntimo de la víctima, que fue piloto en el TC en las décadas de los 80 y 90.

Garrido tuvo una destacada trayectoria en el Turismo Carretera, la categoría más importante del país, y se convirtió en una figura de la marca Chevrolet.

El destacado piloto salió campeón tricampeón consecutivo en el TC del Sudeste y en el Turismo Carretera ganó dos carreras.

Comentarios

Comentarios