El reconocimiento de APAV a un atleta de Castex: “No espera esto en esta etapa de mi vida”, dijo

En el Parque Recreativo Don Tomás de Santa Rosa se disputó –el miércoles- la primera fecha del Campeonato Regional de Fondo que organiza la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos (APAV), y donde largaron más de 170 atletas de varias localidades pampeanas.

Antes de la largada, realizaron un homenaje a Alicia Palacios y el castense Darío Seisdedos, porque el campeonato 2024 llevará sus nombres; y anunciaron que la próxima fecha será el domingo 2 de junio.

“Fue muy lindo este halago y es muy gratificante. Me gratifica y no me esperaba esto en esta etapa de mi vida”, narró el atleta castense Darío Seisdedos en Radio DON 101.5 Mhz.

Recordó que comenzó a entrenar y competir ““inspirado en los legendarios Esteban Robles y Oscar Rosa”, y “en ese momento éramos cinco o seis atletas de Eduardo Castex que competíamos en el campeonato de APAV”.

Actualmente reside en Santa Rosa, donde integra un grupo de atletas que coordina Gustavo Alzugaray. ESCUCHE EL AUDIO

Comentarios

Comentarios