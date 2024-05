Un tren de la línea San Martín chocó con otra formación y descarriló

Un tren de la línea San Martín que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación con material de trabajo de vías, descarriló, y 30 personas fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano, Rivadavia y Santojanni.

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el choque ocurrió esta mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, y un total de 90 personas fueron revisadas en el lugar.

Tras el choque, personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad ayudaron a evacuar a los pasajeros, y solicitaron personal médico por lo que el SAME se dirigió al lugar.

Con las ambulancias en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas, a algunos de los lesionados desde el terraplén hasta las ambulancias estacionadas sobre Figueroa Alcorta y de ahí fueron trasladados a los hospitales.

“Tenemos más de 60 personas asistidas, de las cuales 30 son código rojo y dos fueron trasladas en helicóptero. En menos de 40 minutos hemos logrado evacuar todo. De los cuatro maquinistas solo uno fue trasladado, y un personal policial fue trasladado también. El operativo de evacuación funcionó muy bien”, dijo desde el lugar el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien al ser consultado sobre cómo fue que ocurrió el choque, sostuvo: “de la mecánica del accidente no hay información”.

En tanto, el titular del Same, Alberto Crescenti, confirmó ante la prensa: “no tenemos víctimas fatales. Los perros han peinado el vagón más complicado. Hemos asistido a un total de 90 pasajeros, 30 de los cuales con código rojo ya están en los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad, dos de ellos con traumatismo de cráneo que fueron evacuados en helicóptero del Same al Hospital Santojanni, y el resto, los otros 60, han sido evaluados y no fueron trasladados”.

Crescenti confirmó además que ya no quedaba más nadie en la formación ya que los perros peinaron los vagones y que nada podía decir del choque porque “hay que esperar la pericia”.

Los Bomberos realizaron un triage primario, y algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que quienes aducían algún dolor quedaron a resguardo. También se hizo una inspección y no se encontraron personas atrapadas.

En tanto, otro grupo de Bomberos dispuso preventivamente de una línea junto a las formaciones.

“Trenes Argentinos comunica que una formación -con siete coches- de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900 – a la altura de la avenida Alcorta- sobre el viaducto Palermo. El incidente se produjo por causas que son motivo de investigación y a raíz del mismo descarriló el furgón de la formación vacía y la locomotora y el primer coche del tren de pasajeros. Como consecuencia del incidente, el servicio se presta entre las estaciones Villa del Parque-Pilar”, informó la empresa en un comunicado.

Una vez que todos los vagones fueron evacuados, personal de Bomberos realizó una inspección con los perros del K9 adiestrados para localizar personas en zona de desastre.

Continúa trabajando personal del Same, de la Policía Federal Argentina, Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y Trenes Argentinos.

