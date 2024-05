Femicidio de Agustina Fernández: Investigador dijo que «encapuchado» es Pablo Parra

El sargento de la policía de Río Negro, Nicolás Venegas, no brindó certezas pero sí abrió el camino para despejar las dudas y concluir que el imputado Pablo Parra es el hombre que aparece vestido de negro en las cámaras de seguridad, en inmediaciones al complejo donde vivía la joven pampeana Agustina Fernández.

Este fue uno de los testimonios más importantes de la quinta jornada del juicio que se le sigue a Parra por el crimen de la joven estudiante santarroseña Agustina Fernández, y por el cual podría ser condenado a una pena de prisión perpetua, publicó el diario Río Negro.

El perito de la rionegrina cuenta con 12 años de experiencia y ha participado en hechos policiales relevantes en toda la zona.

Ayer comenzó explicando que llevó adelante el análisis de más de 500 horas de grabación de las distintas cámaras de seguridad. También abordó las pericias del automóvil de Parra –es un Hyundai Elantra del cual hay sólo dos en la zona- realizando un seguimiento en las horas donde se estima que fue asesinada la joven pampeana de 19 años.

Venegas puso su análisis en la persona «de negro» que aparece en las inmediaciones del complejo y llegó a la conclusión de que efectivamente se trataba de Pablo Parra. «Puedo decir que es Pablo Parra, pero no confirmarlo, porque hago trabajo de campo, no soy perito», sostuvo. Y aclaró que se basó en su trabajo, en el vehículo, en la cronología de los hechos y en los horarios en los que se movió el único imputado.

El investigador sostuvo por las luces (tipo rombo), el techo y el modelo, no hay duda que no sea Parra el que circulaba en ese auto y también generó sospechas el recorrido que realizó esa noche, ya que en teoría iba a la casa de sus padres, pero no utilizó el recorrido más corto.

El defensor de Parra, Juan Manuel Coto, pidió precisiones no sólo sobre el rostro, el cambio de ropas que pudieran ayudar a identificar a su cliente en el lugar cercano al complejo donde fue ultimada Agustina, a lo que el policía reiteró que no tenía ese tipo de certezas pero no dudó en asegurar que se trataba del imputado.

LA PISTA DEL ENCAPUCHADO

Las certezas que brindó ayer Venegas ya las había expuesto Carlos Zapata esta semana. Se trata del efectivo que lideró la comisión policial y que estuvo acompañado por otros cinco uniformados.

Contó que desde el primer día todas las sospechas estuvieron centradas en Parra, no sólo por los términos en que denunció el supuesto robo en la Comisaría 24 el mismo día del ataque, sino por una escucha telefónica.

El día posterior a la muerte de Agustina, habló con un amigo que le consultó como se encontraba: “Yo estoy bien que es lo fundamental, te corto porque me están llamando de todas las radios”, le dijo. Otra pista es que después del ataque llamó a la Policía, pero no a la ambulancia y volvió al complejo en el Hyundai Elantra con las luces apagadas.

Esa tarde las cámaras de seguridad captaron a un hombre encapuchado que entró y salió del complejo en coincidencia con la agresión.

La Brigada de Investigaciones hizo un detallado informe policial sobre los movimientos de Pablo Parra durante los momentos previos y posteriores al ataque mortal contra Agustina Fernández. El policía que declaró detalló todos los elementos que lograron identificar en ese periodo, entre las 19.16 y 19.49 horas del sábado 2 de julio de 2022, lapso de tiempo en el que se produjo el ataque.

Zapata, que lleva 14 años de servicio, aseguró que él no podía aseverar que era Parra, pero adelantó que el perito Eduardo Prueger sí hizo un análisis sobre esa persona. La declaración del criminólogo será un testimonio clave para la fiscalía y la querella porque podría determinar de manera científica que se trata del único imputado y no de otra persona.

