Netflix prepara un reality show inspirado en el universo de Willy Wonka

Luego de la película protagonizada por Timothée Chalamet para Warner Bros., donde resurgió la historia del chocolatero, Netflix decidió anunciar un nuevo proyecto inspirado en este universo, pero a modo de reality show. Y es que la plataforma quiere ir más allá de la ficción para adentrarse en el mercado de los programas de concursos de cocina.

La empresa había adquirido los derechos del concepto cuando compró la Roald Dahl Story Company en 2021. Es por eso que ahora, en busca de ideas originales, el proyecto (que está en una fase temprana) se centraría en un reality show culinario. Aunque de momento no hay nada confirmado ya que se están buscando creativos para darle forma al programa.

Entre los posibles encargados de materializar el reality se encuentran Fremantle, Wall to Wall y Nobody’s Hero y The Garden, una de las productoras detrás de El Juego del Calamar: El desafío. Al parecer, dos de estas compañías habrían rechazado la oferta y las restantes, Fremantle y Wall to Wall (perteneciente a Warner Bros. Discovery) están en competencia para quedarse con la propuesta.

Los programas de cocina, ¿una mala idea?

La noticia ha mantenido con expectativas a sus fans, no así, a los productores. En entrevista con Deadline, un productor que prefirió mantenerse en el anonimato se manifestó en contra de este proyecto por la saturación que hay de programas de cocina en la pantalla.

“Los concursos de repostería son una epidemia y los odiamos. En los viejos tiempos, de vez en cuando había concursos, pero normalmente las cadenas elegían una productora que conocían y en la que confiaban y se asociaban para que funcionara. Pero ahora, como los mercados están tan mal, tienen la oportunidad de obligar a la gente a hacer audiciones. Es la pesadilla de nuestra existencia”, explicó el trabajador al respecto.

Esto no sólo ocurre con Netflix, ya que hay muchas plataformas de streaming que han tomado el mismo rumbo. Pero sí es una realidad que la N roja tiene una invasión de este tipo de programas: Street Food, Batalla de cocina fácil, Sugar Rush, Delicias de ingeniería, A hornear con Nadiya, Chef cinco estrellas, Iron Chef, Cuece lo que cuece, Escuadrón pastelero, Todo el mundo a la mesa, Cocina a presión, Nailed It y Pasteleros contra el tiempo son algunos de los tantos proyectos que abundan en el servicio.

