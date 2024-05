Horóscopo: Las predicciones del sábado 18 de mayo

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La tranquilidad por sobre todas las cosas. Seguir de cerca los problemas es importante, siendo lo mejor poner una energía de paz y de seguridad. El amor en crecimiento, lograrían llevar a cabo los sueños que comparten. Buena jornada en todos los sentidos.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Herramientas suficientes para ejercitar la autoconfianza y sentirse más seguros en el plano de las actividades. Hay un nuevo aire de equilibrio que los ayudará a lograr sus objetivos. Reuniones con amigos o salidas entretenidas para este sábado que les ofrece variedad para el entretenimiento.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Preservar sus anhelos es mantenerlos en la mirada de lo posible. Traten de sostener su espíritu de lucha y no claudiquen. Consecuencias de ciertos diálogos en las parejas. Algunos han entendido al otro, y algunos sostienen la disputa. Pensar y apuntar a lo mejor para todos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Respuesta esperada en el plano afectivo. A veces necesitamos que se confirmen nuestras dudas por duras que sean. Las equivocaciones son normales en los humanos, reconocerlas es un acto responsable. Busquen llegar a acuerdos aquellos que hoy concurran al trabajo.

LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)

Probabilidades altas de poder conocer a alguien que les mueva el piso. Déjense llevar y distiendan su auto exigencia. Hay que tener presente que en la vida, el rango de importancia siempre tiene que ser el amor primero, lo demás por consecuencia mejora. Busquen vivir en paz.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No se queden encerrados en sus conceptos ya esquematizados, procuren darle más color a algunos y se sentirán más libres. Comienzos buenos en todo lo que respecta a actividades. Las posibilidades en el amor, todavía expectantes. Emitan una mirada más esperanzadora.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Dejen de lado el estado cabizbajo y salgan a disfrutar de las buenas cosas que ofrece la vida. Los problemas están, siempre hay problemas, esa condición no tiene que quitarnos la alegría de lo lindo y benéfico que nos pueda pasar. Generan atracción en personas que conocerían.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No pierdan el tiempo luchando contra situaciones que no serían entendidas por quienes participan de ellas. Procuren entender que cada uno tiene sus tiempos y que las cosas no siempre serían como esperamos. Comprensión y soltura ayuda a sentirse más aliviados.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Podrían llegar a tomar medidas nuevas para sentir cambios internos que les den mayores señales de bienestar y alegría. Poder ver desde otra óptica algunas cosas que nos pasan, es evolucionar. El amor en este día conociendo más profundo a quienes importan. Situación justa y oportuna.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Traten cabritas de entablar relaciones más duraderas sin ajustarse a las pretensiones que siempre tienen de los demás. Les hará bien ser más elásticos y podrán encontrar ser más felices. Las familias con cierta necesidad de su atención. A veces damos por sentado cosas que no hacemos.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Traten de manejarse más claramente frente a los conflictos que se disparan en el plano familiar. Busquen conciliar y a la vez poner claras las cosas. Sentirse bien en los afectos es tener una base sana para poder hacer la vida en paz. Razonar que siempre es mejor la simpleza.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

A veces puede parecer drástico dejar de ver a algunas personas. Eso sería también respetarlas, es más válido antes que tener vínculos enfermizos y tener sentimientos desagradables. Importa el ejercicio del bien y no sólo por uno mismo. Ventilación espiritual necesaria.

Comentarios

Comentarios