Subastarán la guitarra con la que Eric Clapton compuso su éxito Wonderful Tonight

La guitarra acústica Martin 000-28 de 1974 con la que el músico inglés Eric Clapton compuso la canción Wonderful Tonight, será subastada el mes que viene por un precio indicativo de hasta 500.000 dólares.

Entre sus señas de identidad figuran quemaduras en el clavijero, dejadas por los cigarrillos que Clapton colocaba bajo las cuerdas.

El guitarrista, que tocó con el grupo inglés The Yardbirds a principios de la década de 1960, luego con John Mayall & the Bluesbreakers, los supergrupos Cream y Blind Faith, Derek and the Dominos y luego en solitario, adquirió el instrumento a mediados de los setenta, según la casa de subastas Bonhams.

Clapton utilizó la guitarra para componer varias canciones, incluido su éxito de 1977 sobre la modelo Pattie Boyd, añadió Bonhams. Según el famoso guitarrista, escribió Wonderful Tonight mientras esperaba a que ella se preparara para una fiesta.

La acústica Martin 000-28 también tiene una pegatina en un costado en la que se lee «She’s in Love with a Rodeo Man», una referencia al éxito interpretado por la estrella country tejana Don Williams, según Bonhams.

Clapton había vendido la guitarra en una subasta benéfica en 1999. El instrumento estará de nuevo a la venta en la subasta «Rock, Pop & Film» de Bonhams en su sala londinense de Knightsbridge el 12 de junio, con un precio estimado de entre 300.000 y 400.000 libras (376.590 y 502.120 dólares).

