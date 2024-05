Estrenaron en Cannes «The Apprentice»: el biopic de Donald Trump

«The Apprentice», el esperado drama del director de origen iraní Ali Abbasi sobre el ascenso de un joven Donald Trump como magnate inmobiliario en Nueva York, se estrenó el lunes en el Festival de Cannes.

Parte del atractivo de la película radica en su oportunidad, ya que Trump, de 77 años, aspira a ganar otro mandato como presidente de Estados Unidos en noviembre. La película comparte su título con el reality show que ayudó a convertir a Trump en un nombre habitual para los televidentes de todo el mundo.

Sebastian Stan se transforma en Trump, desde sus inicios trabajando para el negocio de su padre hasta convertirse en un magnate descarado y egocéntrico.

La historia se centra en el tiempo que Trump pasó bajo la tutela de Roy Cohn, un manipulador político más conocido por su participación en las campañas anticomunistas del senador Joseph McCarthy en la década de 1950, interpretado por Jeremy Strong, de «Succession».

Sus tres reglas para el éxito, que Trump se atribuye más tarde al hablar con el escritor de su libro de consejos empresariales «The Art of the Deal», son premonitorias de sus rasgos en el cargo: negarlo todo, estar siempre al ataque y no admitir nunca la derrota.

Abbasi es conocido por su ecléctico repertorio cinematográfico, que incluye la película «Holy Spider», presentada en Cannes en 2022, sobre los asesinatos de trabajadoras del sexo en Irán, y «Border», una historia de amor fantástica en Suecia.

«Sebastian Stan interpreta a Donald Trump en un docudrama que da en el clavo en todo lo relacionado con él menos en su misterio«, dijo la web de entretenimiento Variety, mientras que la publicación especializada IndieWire señaló que la película «no puede eludir el hecho de que Trump es demasiado básico y patológico para tener mucho interés dramático».

Comentarios

Comentarios