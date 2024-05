El drama de los actores que viven en La Casa del Teatro

Mirtha Legrand puso bajo la lupa lo que ocurre con los actores que viven en La Casa del Teatro. «Ayuden a La Casa del Teatro, por favor, que está con un problema muy serio. La Casa del Teatro es donde van los actores que no están en condiciones de alquilar, que no tienen dónde vivir, en plena calle Santa Fe, y están sin gas así que se están bañando con agua helada», manifestó la conductora.

Las palabras de Mirtha llegaron a oídos de las autoridades, pero aún no está resuelto el problema. La presidenta de la entidad, Linda Peretz, habló de esta situación con Desayuno Americano y también se detuvo en aclarar cómo se encuentra el galán de telenovelas Jorge Martínez.

«Jorge Martínez está genial en la casa, es su mejor momento, está cuidado, alimentado, con recreación, hicimos una fiesta buenísima para el 25 de mayo y estamos muy contentos, pero el único problema que tenemos es que nos cortaron el gas», expresó la actriz.

Peretz destacó que los actores le agradecen por su labor ad honorem para ayudarlos: «Los residentes agradecen por ocuparnos permanentemente, pongo el alma, el corazón y la cabeza para ver cómo se puede resolver este problema. El gas lo cortaron en agosto del año pasado y ahora con el frío estamos re preocupados».

La actriz remarcó que el corte no fue por falta de pago, sino por una fuga que había en la zona: «Lo cortaron porque había una fuga, no fue por falta de pago, ayer vinieron de parte de Secretaría de Cultura de la Nación, pero todavía no nos dieron una respuesta».

Peretz destacó la labor de Mirtha Legrand, que está muy comprometida en ayudar a los actores: «Mirtha Legrand es una diosa, es la presidenta honoraria, ella tiene el corazón puesto acá. Lo creó Regina Pacini hace 90 años y es un edificio histórico en el que trabajamos ad honorem».

