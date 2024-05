En Victoria, cierra la pileta climatizada porque no pueden pagar las boletas de luz y gas

La comisión del Club Banco Nación tomó la decisión de cerrar “a fin de mes” la pileta, por lo cual este viernes será el último día de funcionamiento. La factura de luz y gas “han sido altísimas” y no pueden continuar afrontando los altos costos de funcionamiento.

“El motivo por el cierre es que está siendo muy costoso mantenerla, la factura de gas y luz han sido altísimas. Además las calderas no están funcionando bien y no calientan el agua a la temperatura necesaria”, publicó Con el Alma Noticias de Victorica.

TARIFAZOS SIN INTERLOCUTORES

La desregulación de la economía provocó tarifazos en los servicios públicos, con aumentos por encima del 200 por ciento, que dejaron a los clubes barriales en una situación muy comprometida, y los dirigentes advierten que no podrán aumentar las cuotas sociales, no se ampliará la masa societaria y, de seguir así, no tienen en claro cómo seguirán en pie.

El aumento fue abrupto, no hay entidades oficiales a nivel nacional que escuchen los reclamos.

Desde la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB) explicaron que la situación actual es más compleja que la vivida durante la presidencia de Mauricio Macri. “Ahora hubo un pico de aumentos, nada que sea mínimamente progresivo, y no hay espacios de defensa del ciudadano”, remarcó su vicepresidenta Marina Lesci.

“Hay clubes que ya nos avisaron que no van a pagar, pero porque no pueden”, cuenta la vicepresidenta de la UNCB. “Queremos evitar los cierres, eso es lo que queremos visibilizar, por el rol social y colectivo que tienen los clubes frente al sálvese quien pueda del Gobierno nacional”, remarcó.

Comentarios

Comentarios